SpaceX rompe récord en la bolsa y convierte a Elon Musk en el primer billonario del mundo

Este viernes 12 de junio de 2026 queda registrado en la historia para los mercados financieros globales. SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk en 2002 con el sueño utópico de colonizar Marte, debuta en la bolsa de valores estadounidense en una Oferta Pública Inicial (OPI) que pulveriza cualquier récord previo en la historia del capitalismo.

La firma puso en el mercado 555,6 millones de acciones a un precio fijo de US$ 135 por título, con el objetivo de recaudar de golpe US$ 75.000 millones. Esta operación otorga a SpaceX una valoración de mercado de US$ 1,77 billones, cantidad que supera el Producto Interno Bruto (PIB) de naciones enteras como Suecia o Irlanda, y que duplica la producción económica anual de Sudáfrica.

Con este movimiento, la empresa supera por un margen descomunal el récord bursátil que ostentaba el gigante petrolero estatal Saudi Aramco, el cual consiguió US$ 29.400 millones en su debut de 2019.

Además de cohetes, es Inteligencia Artificial

Aunque SpaceX consolidó su reputación global mediante la construcción de cohetes reutilizables Falcon 9, los contratos de reabastecimiento con la NASA y el despliegue de la red global de internet satelital Starlink, el verdadero catalizador de esta valuación multibillonaria ocurrió en el subsuelo financiero. En febrero de este año, Elon Musk ejecutó la polémica fusión entre SpaceX y xAI, su firma de inteligencia artificial (que incluye la plataforma digital X antes Twitter).

A pesar de las críticas iniciales de inversores que temían un desvío de recursos hacia un sector con un déficit alto, la integración de centros de datos en el espacio y el procesamiento de IA orbital se convirtió en el argumento central de venta para Wall Street, donde actualmente se vive una sensación y locura por las tecnologías predictivas.

🚨 BREAKING — IT'S OFFICIAL: Elon Musk becomes the world's first TRILLIONAIRE as SpaceX goes public



This is absolutely MONUMENTAL. Congratulations @ElonMusk!



To the moon! 🚀$SPCX is set to start trading at $135 per share imminently, valuing the company around $1.8 TRILLION. pic.twitter.com/hyyMcHC4Rc — Nick Sortor (@nicksortor) June 12, 2026

¿Cómo es la salida a bolsa de las empresas?

El folleto de salida a bolsa registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) revela detalles inusuales que reflejan el estilo de gestión de Musk y el volumen de su riqueza:

Sin margen de error: A diferencia de casi todas las salidas a bolsa tradicionales, donde los bancos colocadores ofrecen un rango de precio estimado (por ejemplo, entre 120 y 130 dólares), SpaceX fijó un precio único y cerrado de US$ 135 . Una muestra de confianza absoluta en la alta demanda del mercado.

A diferencia de casi todas las salidas a bolsa tradicionales, donde los bancos colocadores ofrecen un rango de precio estimado (por ejemplo, entre 120 y 130 dólares), SpaceX fijó un . Una muestra de confianza absoluta en la alta demanda del mercado. El cálculo del tiempo: El patrimonio neto total de Musk se dispara hasta los US$ 1,1 billones al sumar su participación mayoritaria en SpaceX y sus acciones en Tesla (valoradas en cerca de US$ 300.000 millones). Para dimensionar la cifra: si el magnate decidiera gastar un millón de dólares al día de forma consecutiva, tardaría aproximadamente 2,740 años en agotar su fortuna.

El patrimonio neto total de Musk se dispara hasta los al sumar su participación mayoritaria en SpaceX y sus acciones en Tesla (valoradas en cerca de US$ 300.000 millones). Para dimensionar la cifra: si el magnate decidiera gastar un millón de dólares al día de forma consecutiva, tardaría aproximadamente en agotar su fortuna. Poder absoluto con pocas acciones: Musk mantendrá el control de la empresa utilizando una estructura de acciones duales. Posee el 11.3% de las acciones Clase A (un voto por título) y el 93.6% de las acciones Clase B (un voto por cada diez títulos). Mediante este esquema, retiene más del 50% de la propiedad física de la empresa, pero controla el 82.4% del poder de voto final en el consejo de administración.

Musk mantendrá el control de la empresa utilizando una estructura de acciones duales. Posee el 11.3% de las acciones Clase A (un voto por título) y el 93.6% de las acciones Clase B (un voto por cada diez títulos). Mediante este esquema, retiene más del 50% de la propiedad física de la empresa, pero controla el final en el consejo de administración. El salario oficial: Oficialmente, Elon Musk ha mantenido un sueldo base en SpaceX de apenas US$ 54,090 anuales durante años. El verdadero dinero está en los incentivos.

Oficialmente, Elon Musk ha mantenido un sueldo base en SpaceX de apenas durante años. El verdadero dinero está en los incentivos. Un bono condicionado a Marte: El folleto de la OPI establece una compensación extraordinaria dividida en 15 paquetes accionarios de 66.6 millones de títulos cada uno. Para cobrarlos, la empresa no solo debe alcanzar metas financieras de facturación, sino cumplir un hito histórico: establecer una colonia humana permanente en Marte con un mínimo de un millón de habitantes.

Una riqueza fuera de este mundo: ¡Un millón de millones de dólares!

La magnitud del debut financiero ha generado que nuevamente las personas debatan sobre la acumulación de capital en el sector de la tecnología. Organizaciones civiles han manifestado su preocupación por el peso político y económico que recae sobre una sola persona. Nabil Ahmed, director sénior de justicia económica de Oxfam America, señaló que este hito representa "un nuevo nivel de oligarquía" y argumentó que la fortuna de Musk se consolidó gracias a una era de políticas públicas regresivas.

Por el contrario, el mercado y las plataformas de predicciones financieras como Kalshi y Polymarket registraron niveles récord de actividad, donde los usuarios llevaban meses apostando con un 94% de probabilidad de que el empresario alcanzaría el estatus de primer billonario oficial antes del cierre de la década. La hoja de ruta de Musk de cara al futuro contempla la integración operativa de sus otras firmas tecnológicas, incluyendo los microchips cerebrales de Neuralink y el desarrollo en cadena de los robots humanoides Optimus a través de Tesla.