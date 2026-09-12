Reuters | Las autoridades brasileñas investigan qué provocó el colapso y si hubo irregularidades en las obras.

Reuters | Más de 60 bomberos participan en la búsqueda de posibles sobrevivientes en la zona acordonada.

Reuters | Un niño de siete años también fue localizado con vida por los equipos de rescate.

Reuters | Los cuerpos de emergencia rescataron a un hombre de 30 años que permanecía entre los escombros.

Reuters | El derrumbe dejó dos mujeres muertas, una de ellas embarazada, y varias personas desaparecidas.

Reuters | Entre los habitantes de la casa afectada se encontraba una familia de origen boliviano.

Reuters | La estructura cayó parcialmente sobre el inmueble donde residían alrededor de 10 personas.

Reuters | Una construcción de 12 niveles se desplomó sobre una vivienda en el barrio de Penha, en São Paulo, Brasil.

Un edificio de 12 pisos que se encontraba en construcción colapsó sobre una casa del barrio de Penha, en São Paulo, Brasil.

El accidente dejó al menos dos mujeres fallecidas, una de ellas estaba embarazada, y varias personas desaparecidas. Además el Cuerpo de Bomberos informó que seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños.

Mientras que los rescatistas lograron sacar con vida de entre los escombros a un hombre de 30 años y a un menor de siete años.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar de los hechos para localizar a posibles sobrevivientes, operativo en el que participan más de 60 bomberos, mientras que las autoridades mantienen acordonada el área donde ocurrió la tragedia.

Según los primeros reportes, alrededor de una decena de personas, entre ellas una familia de Bolivia, vivían en el inmueble que quedó parcialmente cubierto por la estructura del edificio.

Las autoridades brasileñas ya iniciaron una investigación para esclarecer porqué se vino abajo la construcción, así como para determinar si existieron irregularidades relacionadas con las obras.

La cifra de víctimas podría modificar conforme avancen las horas y se revele más información.