Un edificio de 12 pisos que se encontraba en construcción colapsó sobre una casa del barrio de Penha, en São Paulo, Brasil.

El accidente dejó al menos dos mujeres fallecidas, una de ellas estaba embarazada, y varias personas desaparecidas. Además el Cuerpo de Bomberos informó que seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños.

Mientras que los rescatistas lograron sacar con vida de entre los escombros a un hombre de 30 años y a un menor de siete años.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar de los hechos para localizar a posibles sobrevivientes, operativo en el que participan más de 60 bomberos, mientras que las autoridades mantienen acordonada el área donde ocurrió la tragedia.

Según los primeros reportes, alrededor de una decena de personas, entre ellas una familia de Bolivia, vivían en el inmueble que quedó parcialmente cubierto por la estructura del edificio.

Las autoridades brasileñas ya iniciaron una investigación para esclarecer porqué se vino abajo la construcción, así como para determinar si existieron irregularidades relacionadas con las obras.

La cifra de víctimas podría modificar conforme avancen las horas y se revele más información.