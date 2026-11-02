Catrinas monumentales de papel y engrudo: el arte del colectivo Última Hora, de Iztapalapa al cine de James Bond

La muerte también se representa a través del arte, y en Iztapalapa un colectivo de artesanos le da forma con papel y engrudo para crear catrinas monumentales que lucen en los desfiles del Día de Muertos en la Ciudad de México.

Las imponentes figuras, llenas de color y detalle, son obra del colectivo Última Hora, que trabaja en el Faro de Oriente. Marco A. Osorio Maldonado explica que las piezas llegan a medir 4 metros de alto, mientras que los carros alegóricos suelen tener unos 8 metros de largo y casi 3 de ancho.

Detrás de estas obras hay una técnica sencilla que se aprende desde la primaria: papel, engrudo y una estructura, a veces metálica. También elaboran cráneos de cartonería tradicional mexicana para decorar los carros alegóricos del desfile.

El talento del colectivo ha cruzado fronteras: fabricaron las figuras monumentales que aparecieron en la película de James Bond “Spectre”, en la escena que mostró al mundo la riqueza de las tradiciones mexicanas. Según Osorio, la producción hizo un scouting e investigó las procesiones de distintos pueblos para adaptarlas.

Al ser de cartón y papel, las piezas son efímeras. Al terminar la temporada, el material se reciclan en otras formas: una catrina de 10 metros puede terminar como árbol de navidad o como pieza para el Carnaval de Veracruz.

Para los artesanos, cada figura muestra las raíces, el sincretismo cultural y la convivencia del mexicano con la muerte, hecha con manos mexicanas, trabajo de taller y orgullo de barrio.