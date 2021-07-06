En Colombia, darán cadena perpetua a violadores y asesinos de niños

A partir de este martes 6 de julio, en Colombia entró en vigor una ley que reglamenta la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores de edad.

Este día, el presidente de Colombia, Iván Duque, formalizó la entrada en vigor de la ley que establece la cadena perpetua, la cual fue aprobada el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra violadores y asesinos de niños y niñas.

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Esta ley en Colombia establece la cadena perpetua y reforma el Código Penal, el de Procedimiento Penal, así como el Penitenciario y Carcelario para considerarla como excepcional y únicamente aplicable en caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de "homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal que implica violencia".

Sancionamos la Ley Gilma Jiménez, que reglamenta cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas, niños y adolescentes. Esta norma y la reforma constitucional se logró con trabajo interinstitucional, en equipo, con propósito de país por nuestra niñez, dijo el presidente.

Durante el acto de sanción de la ley en el Palacio de Nariño en Bogotá, Colombia, Iván Duque sentenció que “quedan advertidos los que pretendan incurrir en estos delitos y que con la imprescriptibilidad (de los crímenes) y con esta drástica sanción les caerá todo el peso de la ley”.

Con la Ley que reglamenta la #CadenaPerpetua quedan advertidos quienes pretendan violentar y asesinar nuestra niñez y es una norma que se ajusta a la Constitución, con garantías de debido proceso, para que haya sanciones ejemplares contra estos criminales. #ProtegerlosEsConmigo pic.twitter.com/oYw9oJ39Zz — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 6, 2021

Ley en Colombia lleva nombre de exsenadora

La ley que reglamenta la cadena perpetua en Colombia fue llamada “Ley Gilma Jiménez”, en honor a una exsenadora que falleció en 2013 y que luchó para que en el país se castigara con la pena máxima a los asesinos y violadores contra menores de edad.

"Esa fue la causa de Gilma Jiménez, una mujer perseverante, una mujer que nunca desfalleció", enfatizó el presidente de Colombia durante el evento.

La sanción presidencial ocurre luego que el pasado 15 de junio, el Senado colombiano aprobó la normativa de la ley que ya había recibido el visto bueno por la Cámara de Representantes cinco días antes.

El año pasado, el Congreso colombiano aprobó una reforma al artículo 34 de la Constitución para imponer la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años.

Sancionamos la Ley Gilma Jiménez, que reglamenta #CadenaPerpetua para violadores y asesinos de niñas, niños y adolescentes. Esta norma y la reforma constitucional se logró con trabajo interinstitucional, en equipo, con propósito de país por nuestra niñez. #ProtegerlosEsConmigo pic.twitter.com/Izz942g6CD — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 6, 2021

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