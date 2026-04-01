Escaparon a la selva por la violencia; Ejército rescata a 6 hermanos en Colombia

El escape de seis hermanos en Colombia para evitar ser reclutados por el crimen organizado terminó en un final feliz, ya que el ejército local logró rescatarlos de en medio de la selva.

Sus padres los dejaron en la selva de Caquetá para impedir que grupos armados se los lleven y los recluten. Horas después, los criminales secuestraron a los padres, pero logran escapar y pidieron ayuda al ejército para recuperar a sus hijos.

"Alfa": El código secreto que salvó a los menores del reclutamiento forzado

La hermana mayor, de 18 años, envió indicaciones por celular. Envió fotos de cómo dormían entre hojas y bolsas plásticas en un refugio de ramas. A manera de contraseña, acordaron el uso de la palabra “Alfa” para asegurarse de que son las autoridades, y no los criminales, quienes los encuentren.

Tras nueve horas de intensa búsqueda en las montañas y con ayuda de radios para seguir las indicaciones de la hermana mayor, tropas de la Sexta División del Ejército de Colombia los avistaron en medio de la espesa vegetación.

El papel del soldado Jeisson Amaya y el desafío táctico de la extracción

El soldado profesional Jeisson Amaya, enfermero de la Sexta División, relató que al momento de encontrar a los pequeños, estaban asustados, tras lo cual se presentó como elemento del Ejército y así entraron en confianza.

Amaya notó que los niños tenían hambre, por lo que les dio pan, atún y suero para hidratarlos mientras les hacía una revisión médica.

El regreso representó desafíos. Los soldados cargaron en hombros a la bebé de 3 años y a una de 6. Tardaron seis horas en recorrer dos kilómetros para cruzar ríos y barrancos sin perder el ritmo de los menores, en medio de la lluvia y el lodo.

El emotivo reencuentro: De la huida del crimen organizado al abrazo familiar

“Yo les decía: ‘cualquier cosa, pase lo que pase, nosotros somos como el escudo de ustedes, vamos a protegerlos. Pase lo que pase, no se separen del soldado que hay delante de ustedes y detrás de ustedes’”, relató Amaya.

Tuvieron que avanzar con precaución, con temor de las guerrillas presentes en la zona y en espera de una emboscada donde pudieran dispararles. Afortunadamente, pudieron volver sanos y salvos.

El reencuentro entre los hijos con sus padres ocurrió entre un fuerte abrazo. El padre agradeció a Dios y al Ejército de Colombia por poder estar junto a su familia de nuevo.