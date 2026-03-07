Mujer murió tras usar tobogán extremo en Chinácota, Colombia; la atracción era nueva

Una visita a una atracción turística terminó en tragedia en Colombia. Una mujer de 28 años murió después de sufrir un accidente al usar un tobogán extremo en Chinácota, municipio del departamento de Norte de Santander.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, originaria de Tibú. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando se lanzó por una atracción recientemente inaugurada en un establecimiento turístico de la zona.

El caso no sólo provocó conmoción por la muerte de la mujer. También volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las atracciones extremas en Colombia, un tema que ya había encendido alertas por otros incidentes registrados en los últimos años.

¿Qué pasó en el tobogán extremo en Chinácota?

Medios colombianos reportaron que Yuris Cristel sufrió un fuerte golpe mientras se deslizaba por el llamado 'tobogán extremo'. Según testigos, al salir de la estructura habría perdido el control y se impactó contra parte de la infraestructura.

Tras el accidente, varios visitantes la auxiliaron y la trasladaron en un vehículo hacia Cúcuta para que recibiera atención médica especializada. Sin embargo, murió durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones .

Además, se dio a conocer que la atracción había sido inaugurada apenas un mes antes y que el caso puso bajo revisión los estándares de seguridad del parque 'Entre Flores'.

¿Por qué el caso reabrió dudas sobre la seguridad de estas atracciones?

La muerte de Yuris no quedó sólo como un accidente aislado. El caso revivió una pregunta de fondo: ¿qué tan seguras son las atracciones extremas en Colombia?.

