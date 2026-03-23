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Avión del ejército de Colombia se desploma tras despegar

El avión tipo Hércules transportaba efectivos del ejército de Colombia; el accidente dejó varias columnas de humo negro que se pueden ver a la distancia.

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|Facebook Aeropuerto De Cúcuta Camilo Daza.

Escrito por: César Contreras

Un avión del ejército de Colombia sufrió un accidente pocos instantes después de despegar hoy 23 de marzo de 2026.

El siniestro sucedió en la pista de La Tagua, del departamento de Putumayo. La aeronave siniestrada es un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que lleva a tropas militares colombianas. Las autoridades aún no cuentan con un reporte de víctimas o heridos.

Pedro Arnulfo Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, confirmó el accidente.

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