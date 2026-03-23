Avión del ejército de Colombia se desploma tras despegar
El avión tipo Hércules transportaba efectivos del ejército de Colombia; el accidente dejó varias columnas de humo negro que se pueden ver a la distancia.
Un avión del ejército de Colombia sufrió un accidente pocos instantes después de despegar hoy 23 de marzo de 2026.
El siniestro sucedió en la pista de La Tagua, del departamento de Putumayo. La aeronave siniestrada es un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que lleva a tropas militares colombianas. Las autoridades aún no cuentan con un reporte de víctimas o heridos.
Pedro Arnulfo Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, confirmó el accidente.
Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026
Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin…
Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP— Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026