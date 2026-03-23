Avión del ejército de Colombia se desploma tras despegar

Un avión del ejército de Colombia sufrió un accidente pocos instantes después de despegar hoy 23 de marzo de 2026.

El siniestro sucedió en la pista de La Tagua, del departamento de Putumayo. La aeronave siniestrada es un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que lleva a tropas militares colombianas. Las autoridades aún no cuentan con un reporte de víctimas o heridos.

Pedro Arnulfo Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, confirmó el accidente.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026