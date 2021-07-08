VIDEO: Haitianos detienen a sospechosos del asesinato de Jovenel Moise

Pobladores haitianos colaboraron en la detención de dos sospechosos del asesinato de Jovenel Moise, el presidente de este país, quien fue asesinado este miércoles en su residencian en Puerto Príncipe.

Este jueves fueron detenidos otros dos sospechosos del asesinato de Jovenel Moise, en Petión-Ville, una comuna en Puerto Príncipe, capital de Haití, con ayuda de los habitantes locales

Te puede interesar: ¿Quién es Jovenel Moise, el presidente de Haití asesinado a tiros?

Medios locales indicaron que los detenidos podrían ser miembros del comando armado que irrumpió en la residencia presidencial de Jovenel Moise. Una vez capturados, fueron trasladados a la comisaría de la policía de la comuna.

En las redes sociales circularon varios videos sobre la detención de los sospechosos, en la que participaron haitianos de la población de Jalousie y de Morne Calvaire, en la comuna Petión-Ville.

En las imágenes se observa el momento en el que decenas de haitianos rodearon a los sospechosos, mientras caminaban por las calles de la comuna. Los dos detenidos tenían el dorso descubierto y lucían con restos de sangre; además, uno de ellos estaba atado de brazos.

#Haiti | The mercenaries who assassinated President Jovenel Moïse were transferred in Petion Ville. pic.twitter.com/0DjYT0vywk — teleSUR English (@telesurenglish) July 8, 2021

Detienen a sospechosos tras asesinato de Jovenel Moise

El miércoles por la tarde, las autoridades abatieron a cuatro de los sospechosos del asesinato del presidente del país, Jovenel Moise. También detuvieron a otras dos personas que habrían participado en el ataque armado.

Asimismo, el director de la Policía Nacional, Léon Charles, explicó que durante el operativo que realizaron cerca de la residencia de Jovenel Moise se logró la liberación de tres policías que habían sido secuestrados.

Jovenel Moise recibió 12 impactos de bala

El presidente de Haití, Jovenel Moise, recibió 12 impactos de bala durante el ataque armado con el que fue asesinado durante la madrugada del miércoles.

Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul con camisa blanca, manchada de sangre, la boca abierta, con el ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen”, especifica el análisis forense.

De acuerdo con el Juez de Paz, Carl Henry Destin, el magistrado señaló que el cadáver del presidente tenía impactos realizados con armas de gran calibre y también con una de 9 milímetros.

Te puede interesar: El presidente de Haití, Jovenel Moise, recibió 12 disparos directos