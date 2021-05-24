Colombia: Manifestantes lanzan bomba molotov a policía

Bogotá, Colombia.- Colombia entra en su cuarta semana de protestas en contra del gobierno del presidente, Iván Duque.

El sábado por la noche después de las 10 de la noche en un barrio al sur de la capital colombiana un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, se preparaba para actuar en contra de manifestantes que realizaban acatos vandálicos en la zona, cuando uno de los patrulleros es alcanzado por una bomba de fabricación casera y golpea a uno de los policías en la cabeza.

El patrullero Cristian Calderón queda envuelto en llamas.

Indignante lo sucedido con nuestro patrullero Cristhian Calderón del #ESMAD, quien fue atacado por criminales con bombas incendiarias que afectaron su rostro con quemaduras. Esto no es una expresión de la manifestación pacífica y pública. — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) May 23, 2021

En medio de gritos y confusión los compañero del policía intentan quitarle el chaleco y apagar el fuego, mientras Calderón grita de dolor.

Fueron 30 segundos los que el policía estuvo envuelto en fuego

De inmediato fue trasladado a un centro asistencial por la gravedad de sus heridas y fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía.

El Director de la Policía Nacional de Colombia dijo que el patrullero, Calderón llevaba solo un años en la corporación y que sus quemaduras son de primer grado y que tiene complicaciones respiratorias. Su pronóstico es reservado pero estable .

Frente al intento de homicidio sobre la humanidad del patrullero Cristhian Calderón, ofrecemos hasta $50 millones a quien suministre información que conduzca a los responsables de este atroz ataque. #NuestroEsmad pic.twitter.com/eEG7eOq0Y0 — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) May 24, 2021

La policía ofreció 50 millones de pesos colombianos, alrededor de 268 mil pesos mexicanos de recompensa por información que derive en la captura de quien o quienes atacaron al policía y esperan acusarlos de tentativa de homicidio.

Ya son 25 días de protestas en Colombia, que han dejado mil 49 policías heridos y dos muertos.

Las protestas entran en su cuarta semana

El conflicto en Colombia inició tras la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque que incluía aumento a los productos de la canasta básicoa asi como al impuesto sobre la renta.

La medida desató una ola de protestas en las que se mostraron abusos policiales y aunque el gobierno retiro la medida el movimiento continuó con una serie de peticiones que incluyen cambios en el gabinete y sanciones a los policías que han incurrido en el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

El gobierno ha denunciado la presencia de grupos criminales infiltrados entre los manifestantes.

Según cifras oficiales 14 personas han muerto en el marco de las protestas, pero organizaciones de derechos humanos dicen que son 40 los fallecidos además de cientos de desaparecidos.

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