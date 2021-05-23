Caída de cabina de teleférico en Italia deja 13 muertos

Trece personas murieron y dos niños resultaron gravemente heridos este domingo cuando un teleférico que conectaba el lago Maggiore, de Italia, con una montaña cercana en los Alpes cayó 20 metros al suelo, dijeron funcionarios locales y rescatistas.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

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El teleférico Stresa-Mottarone lleva a turistas y lugareños desde la ciudad en el lago Maggiore, a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar, hasta la cima de la montaña Mottarone en un trayecto de 20 minutos.

Cae cabina en los Alpes italianos

El accidente ocurrió cuando el teleférico subía la montaña. La cabina cayó unos 20 metros y rodó varias veces por las pendientes empinadas antes de que fuera detenida por árboles, dijo Marcella Severino, alcaldesa de Stresa.

Las personas que caminaban por la montaña escucharon un fuerte ruido justo antes del accidente, dijo, y agregó que se cree que fue causado por la rotura de uno de los cables.

Una llamada llegó poco después del mediodía, dijo el servicio de rescate alpino de Italia, y agregó que el teleférico estaba en el bosque. Dos niños fueron trasladados en helicóptero a un hospital pediátrico en la cercana ciudad de Turín.

Algunas de las víctimas fueron encontradas atrapadas dentro del automóvil y otras perdidas en el bosque. Otra persona herida, un adulto, también fue trasladada en helicóptero al hospital.

Al menos 13 muertos y dos heridos graves

Equipos forenses han comenzado a identificar a las víctimas, que incluyen ciudadanos extranjeros.

El teleférico Stresa-Mottarone había reabierto recientemente tras el levantamiento gradual de las restricciones por Covid-19.

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