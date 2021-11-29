Colombia: operación Orión decomisa más de 145 toneladas de cocaína

Autoridades militares y de policía de 40 países de América y Europa confiscaron 145,3 toneladas de cocaína en la octava fase de la operación naval multinacional contra el narcotráfico Orión, así lo informó este lunes la Armada de Colombia.

En la Campaña Naval Orión VIII, que se desarrolló entre octubre y noviembre, también fueron capturadas 575 personas de diferentes nacionalidades y se inmovilizaron 49 embarcaciones, seis semisumergibles y tres aeronaves en tierra, de acuerdo con el balance presentado por Colombia.

Comunicado de la Armada de Colombia:

Orión, la Campaña Naval contra el Narcotráfico, refleja el esfuerzo holístico y el compromiso multilateral, regional y transnacional entre países aliados, para trabajar unidos en la reducción de la oferta de drogas ilícitas, contribuyendo a la seguridad y el desarrollo integral de los territorios.

#Destacado ⚓“ORIÓN” ⚓da un golpe contundente a las organizaciones narcotraficantes del mundo en el 2021.



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Orión decomisa 145,3 toneladas de cocaína y 66 toneladas de marihuana

Durante la operación Orión también se confiscaron más de 66 toneladas de marihuana. En Orión participaron buques de guerra, guardacostas, aviones y helicópteros.

Desde que se inició la campaña Orión, en 2018, se han confiscado más de 545 toneladas de cocaína y 224 toneladas de marihuana entre todos los países que conforman la coalición internacional, según la Armada de Colombia.

Estados Unidos presiona frecuentemente a Colombia para reducir el cultivo de la coca, la materia prima de la cocaína.

Las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016, el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales conformadas por exparamilitares de ultraderecha están involucrados en el narcotráfico en Colombia, país sudamericano.

Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Guyana, Holanda, Honduras, Italia, Islas Caimán, Jamaica y México, participaron en la octava fase de la operación junto con Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

