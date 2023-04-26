Colombia: presidente Petro solicita renuncia protocolaria a sus ministros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes la renuncia protocolaria a sus ministros para reorganizar su gabinete. La renuncia de los ministros colombianos sucede en momentos en que el mandatario tramita con dificultad decisivas reformas políticas, económicas y sociales en el Congreso.

La decisión de Petro se conoció después de que el martes en la noche se levantó en la Cámara de Representantes la sesión de debate de la controvertida reforma a la salud al no cumplir con el quorum necesario. Además de esa reforma, Petro impulsa otros proyectos: uno de reforma laboral y otro para modificar el sistema de pensiones.

Horas antes de la renuncia protocolaria, el mandatario hizo referencia a la necesidad de que el Gobierno se declare en emergencia para sacar adelante las soluciones que requiere el pueblo colombiano.

"Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia. Significa que día y noche los equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios, porque esto es un punto fundamental de la paz", afirmó.

Petro, un economista de 63 años, lleva más de ocho meses como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia; en ese lapso de tiempo, el mandatario ha pedido la renuncia a dos ministros, mientras que el ministro de Educación Alejandro Gaviria entregó su cargo por cuenta propia.

Las decisiones politicas tomadas hoy demuestran:



1. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada.



Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

¿Qué ministros colombianos entregaron su renuncia protocolaria?

Según fuentes cercanas al presidente Petro, aunque el mandatario colombiano solicitó la renuncia protocolaria a todos sus ministros, no las aceptó todas, por lo que solo algunos de ministros salieron del Gabinete.

Entre los ministros colombianos que dejarían su cargo están Cecilia López, ministra de Agricultura; Sandra Urrutia, ministra de las TIC; Catalina Velasco, ministra de Vivienda, y Guillermo Reyes, ministro de Transporte.

Otros ministros habrían cambiado de cartera, como Alfonso Prada, que pasó del ministerio del Interior al de Defensa, mientras que unos más permanecieron en sus cargos, como Carolina Corcho, de Salud.

¿Por qué el presidente puede solicitar una renuncia protocolaria?

En algunos países, el presidente tiene la facultad de solicitar la renuncia protocolaria de funcionarios de alto rango que están a su cargo, como ministros, secretarios y directores de instituciones públicas. Esta renuncia es protocolaria porque no implica necesariamente que el funcionario haya cometido una falta grave o que haya perdido la confianza del presidente.

Esta facultad presidencial permite al presidente reorganizar su equipo de trabajo y nombrar a nuevos funcionarios que puedan estar más alineados con sus objetivos y políticas.

Solicitar una renuncia protocolaria no es lo mismo que despedir a alguien. En la mayoría de los casos, el funcionario tiene la opción de aceptar o rechazar la solicitud de renuncia. Si el funcionario decide aceptar la solicitud, puede hacerlo de manera amistosa y sin mayores consecuencias, aunque en algunos casos puede haber un impacto en su reputación y carrera. Si el funcionario decide rechazar la solicitud, el presidente podría tomar medidas adicionales, como la destitución o el despido.