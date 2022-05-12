Colombia legaliza suicidio asistido para enfermos graves o incurables

La Corte Consitucional de Colombia legalizó el suicidio asistido para personas que padecen enfermedades graves o incurables. Con esta resolución, Colombia se convertirá en el primer país latinoamericano que aprueba el procedimiento.

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional de Colombia aprobó despenalizar el suicidio asistido tras una demanda de Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) bajo el argumento de que penalizar el procedimiento vulnera el derecho a morir dignamente.

Para poder acceder al suicidio asistido, los pacientes deberán ser diagnisticados con lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, con dolores físicos incompatibles con su idea de una vida digna.

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"Se trata de un nuevo mecanismo que, junto con la eutanasia, nos permitirá acceder a una muerte médicamente asistida, libre, segura y acompañada", dijo en un video el abogado Lucas Correa, director de investigaciones de DescLAB.

Correa añadió que legalizar el suicidio asistido en Colombia es un paso para que el país centroamericano se consolide como uno de los más avanzados del mundo al hablar de morir dignamente.

Las leyes colombianas contemplaban entre 16 y 36 meses de cárcel a quien indujera o apoyara a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal grave o incurable.

¿Cuál es la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia?

A diferencia de la eutanasia, el suicidio asistido lo realiza el propio paciente con la asistencia de un médico, según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB). Mientras que en la eutanasia es el propio experto quien se encarga de darle una muerte digna al paciente.

Los requisitos para ambas procedimientos son los mismos: solo enfermos graves incurables que manifiesten expresamente su intención y en el caso del suicidio asistido, que la asistencia la preste un médico.

Colombia, un país mayoritariamente católico y tradicionalmente conservador, despenalizó la eutanasia en mayo de 1997 y en enero de este año la utilizó por primera vez con un paciente con una enfermedad no terminal.

Colombia se suma a Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Italia, Alemania y a algunos estados de Estados Unidos en donde el suicidio asistido es legal, según DescLAB.