Aplican la eutanasia a Martha Sepúlveda en Colombia

Martha Sepúlveda, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), falleció la mañana de este sábadó cuando le aplicaron la eutanasia, después de una larga batalla legal para conseguir una muerte digna en Colombia.

Martha Sepúlveda murió 12 horas después de la primera eutanasia para pacientes terminales en Latinoamerica. El Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) por fin cumplió con la orden de aplicar el procedimiento a la mujer de 51 años de edad, después de tres meses de cancelar su primera fecha.

De acuerdo con medios locales, Martha Sepúlveda murió en la sede de Incodol, en Medellín, Colombia, donde estuvo acompañada de su hijo y una sobrina.

Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera.



Fue justamente al día siguiente de que Víctor Escobar se convirtiera en el primer enfermo no terminal en someterse a esa intervención en Colombia >>> https://t.co/vwWxQPeV2x pic.twitter.com/xjTNu6MsMc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 9, 2022

El caso de Martha Sepúlveda tomó relevancia cuando se convirtió en la primera paciente con una enfermedad no terminal en ser aceptada para aplicarle la eutanasia. Su muerte asistida estaba programada para el 10 de octubre de 2021, sin embargo, fue pospuesta por el instituto de salud.

La batalla legal de Martha Sepúlveda para acceder a la eutanasia

El 23 de julio del 2021 la Corte Constitucional de Colombia amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales como Martha Sepúlveda, y apenas cuatro días después de esa sentencia histórica, el 27 de julio, la mujer solicitó el procedimiento de eutanasia.

El día 6 de agosto del 2021, Martha Sepúlveda obtuvo luz verde para la eutanasia, lo que siguió fue definir la fecha, que estaba programada para el 10 de octubre.

Sin embargo, su caso se viralizó en redes sociales, desatando un debate sobre la aplicación de la eutanasia en pacientes no terminales.

Los primeros en manifestarse contra la decisión de Martha Sepúlveda fueron comunidades religiosas, quienes argumentaba que se trataba de un procedimiento “que va en contra de la ley de Dios”.

Después de toda la polémica, Incodol anunció, una horas antes de realizar el procedimiento, que la aplicación de eutanasia a Martha Sepúlveda se cancelaba hasta nuevo aviso.

Desde entonces, el gobierno de Colombia solo le dio largas a Martha Sepúlveda para confirmarle una nueva fecha en la que podría acceder a la muerte asistida.

Hasta este 8 de enero, cuando por fin, después de una larga batalla y de padecer durante tres años la enfermedad de ELA, Martha Sepúlveda tuvo acceso a la eutanasia.