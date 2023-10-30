VIDEO: Comando se roba 14 autos de lujo en una agencia de León, Guanajuato

Durante la jornada de este domingo 29 de octubre 2023, un comando de unos 15 sujetos armados, irrumpió en una agencia de vehículos en la ciudad de León y se llevó 14 autos de lujo.

En un inicio, una sola persona tocó la puerta de la agencia de autos en la ciudad de León en Guanajuato, sin embargo en cuanto abrió la puerta, fue amenazado por un hombre armado que tras efectuar una llamada, hizo que llegara un comando de unos 15 hombres e irrumpiera en la agencia que se ubica en la plaza Palmas, sobre el bulevar Alonso de Torres en la ciudad de León, estado de Guanajuato.

Comando se lleva 14 autos de lujo de una agencia en León, Guanajuato

Este robo, que fue captado por cámaras de seguridad, sucedió a plena luz del día y los sujetos se llevaron 14 autos de lujo, con un valor de entre los 250 y los 850 mil pesos por cada uno.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de León confirmó el robo cometido cuando “uno de los responsables de resguardar la agencia cuando está cerrada, abrió la puerta”. Esta situación fue aprovechada por un grupo de delincuentes para llevarse los autos seminuevos de lujo.

¡RATOTAS!



Una cámara de seguridad captó como unos sujetos irrumpieron este domingo en una concesionaria de autos en León, Guanajuato; se robaron al menos 10 vehículos. pic.twitter.com/XzgD5Jdval — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores confirma robo de autos de lujo

Este robo de autos de lujo también fue confirmado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Arturo González Palomino, presidente de la AMDA en el estado, dijo que: “Es lamentable la inseguridad en la ciudad y en el país. Queremos que avancen las investigaciones”.

Videos que fueron captados por las cámaras del seguridad de la agencia ubicada en la ciudad de Léon, muestra el momento justo en el el primer sujeto hace una llamada y posteriormente se puede apreciar la llegada de todo un comando integrado por unos 15 hombres armados quienes tomaron las llaves de los autos de lujo para llevarse 14 en total.