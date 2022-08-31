El comercial protagonizado por Mijaíl Gorbachov tras caída de la URSS

Tras reportarse la muerte del último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se viralizó un comercial de Mijaíl Gorbachov sobre pizzas, en el cual apareció tras la caída de la Unión Soviética.

En 1998, Mijaíl Gorbachov protagonizó un comercial de Pizza Hut, en el cual aparece junto a su nieta en un restaurante de la cadena en Rusia, mientras dos personas discuten sobre los problemas que causó la separación de la URSS.

El comercial inicia con Mijaíl Gorbachov caminando de la mano con su nieta por la Plaza Roja hasta que entró a una pizzería. Cuando dos comensales se percataron de su presencia, comenzaron a discutir lo que significó la separación de la URSS.

Un hombre mayor aseguró que Mijaíl Gorbachov provocó “confusión económica e inestabilidad política”, mientras que el más joven dijo que la desintegración de la URSS les da “oportunidades y libertad”.

El debate culminó cuando una anciana afirmó que gracias al exlíder llegaron nuevas oportunidades como la Pizza: “Gracias a él tenemos muchas cosas… como Pizza Hut” y todos los presentes corean al exlíder de la URSS.

¿Qué hizo Misajíl Gorbachov?

Mijaíl Gorbachov es conocido por ponerle fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre, pero que no pudo evitar el colapso de la Unión Soviética.

Mijaíl Gorbachov fue el último presidente soviético, forjó acuerdos de reducción de armas con Estados Unidos y alianzas con potencias occidentales para eliminar el Telón de Acero que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial y lograr la reunificación de Alemania.

Pero sus amplias reformas internas ayudaron a debilitar a la Unión Soviética hasta el punto en que se desmoronó, un momento que el presidente Vladimir Putin ha llamado la "mayor catástrofe geopolítica" del siglo XX.

Muchos rusos nunca perdonaron a Mijail Gorbachov por la turbulencia que sus reformas desencadenaron, considerando que la posterior caída de sus niveles de vida era un precio demasiado alto para pagar por la democracia.

