Tom Brady oficializa su retiro de la NFL con 7 anillos de Super Bowl

Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, considerado en general como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció su retiro oficial después de una carrera de más de 20 años y en la que ganó un récord de siete anillos de Super Bowl.

Brady, de 44 años, pasó 20 temporadas con los New England Patriots, ganando seis Super Bowl, antes de trasladarse a Tampa Bay y llevar a los Bucs a un campeonato la temporada pasada.

“Siempre he creído que el deporte del futbol americano es una propuesta de ‘todo incluido': si no hay un compromiso competitivo al 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro deporte”, escribió Tom Brady en Twitter.

“Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”, afirmó.

“Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, agregó.