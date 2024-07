¡Un mal que no te deja dormir! La historia de Alberto podría estarte pasando todas las noches

El insomnio tardío es uno de los trastornos que más afecta a población mexicana, como es el caso de Alberto Figueroa, quien su día empezaba a las tres de la mañana, a pesar de sentirse cansado; hacía de todo para conciliar el sueño, pero nada funcionaba.

Alberto contó para Fuerza Informativa Azteca que se la pasaba dando vueltas en la cama, veía su celular, se ponía a hacer pendientes de su trabajo, lo que contribuyó a que el sueño se le fuera “espantando”.

Cuando Alberto empezó a tener dificultades en su vida diaria, decidió acudir con un especialista, el diagnóstico: Insomnio precoz.

Un síndrome del sueño que aumenta los niveles de cortisol, una hormona que si no se regula puede incrementar el riesgo de sufrir estrés, depresión, ansiedad, de acuerdo con la especialista en Medicina del sueño, Guadalupe Terán.

¿Qué es el insomnio?

El insomnio es un trastorno del sueño, que representa la dificultad repetida para conciliar o mantener el sueño, lo que causa un deterioro en el funcionamiento diurno. Este padecimiento no necesariamente se hace presente al comienzo, también puede interrumpir el sueño o provocar que durmamos, pero no descansemos.

¿Crees padecer este síndrome? Aquí te explicamos los tipos de insomnio que una persona puede llegar a presentar.

Insomnio tardío o precoz: Las personas se van a dormir sin ningún problema, pero interrumpen su ciclo de sueño durante la madrugada y ya no logran conciliarlo. El no descansar bien puede provocar una pérdida de energía, lo que conlleva: estrés, ansiedad y agotamiento corporal.

Insomnio de conciliación: Genera la imposibilidad de dormir a la hora que nos acostamos. El trastorno está relacionado con el estilo de vida de la persona. El estrés puede desencadenar problemas para conciliar el sueño.



¿Cómo se relaciona el cortisol con el insomio?

El cortisol es una hormona esteroidea, que nuestro cuerpo produce naturalmente. Su principal rol es ayudar a regular el estrés, pero también regula el metabolismo, el sueño, y nuestra función inmunitaria.

De acuerdo con la especialista del sueño,el cortisol o la hormona del despertar mantiene un ciclo: durante la noche, baja sus niveles e incrementa conforme se acerca el amanecer para indicar a nuestro cuerpo que es la hora de reactivarse.

Por lo que niveles altos de esta hormona conlleva efectos negativos en nuestra salud, incluyendo conciliar o interrumpir los patrones de sueño, que a la larga desgasta física y mentalmente.

¿Cómo se puede disminuir los niveles de cortisol?

Especialistas recomiendan ejercitarse durante el día, meditar para controlar nuestra mente al caer la noche, así como otras actividades que contribuyan a calmar el estrés, puede ayudar a reducir los niveles de cortisol.

Sin embargo, se recomienda no abusar del uso de dispositivos o redes sociales durante la noche, con el fin de no saturar la mente. Si no se atiende el problema, existe el riesgo de aumentar la posibilidad de sufrir hipertensión, diabetes, así como subir de peso.