¿Te interesa aprender la lengua de señas mexicana? La UNAM dará un taller en noviembre

Aprender a comunicarse también significa encontrar nuevas formas de escuchar y entender a los demás. Con esa idea, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió una opción para quienes quieren acercarse a la Lengua de Señas Mexicana (LSM), sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria.

Se trata de un taller introductorio dirigido al público general, pensado para desarrollar habilidades básicas y facilitar la comunicación con personas sordas en situaciones cotidianas.

¿Cuándo empieza el taller de Lengua de Señas Mexicana de la UNAM?

De acuerdo con la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras, el taller se realizará del 17 de noviembre al 10 de diciembre de 2026.

Las clases serán en línea, los martes y jueves, de 18:00 a 20:30 horas. En total, contempla 20 horas distribuidas en ocho sesiones.

¿Te interesa aprender la lengua de señas mexicana 👈👆 o tienes algún familiar o conocido que lo requiera? @filos_unam impartirá un #Taller dirigido al público general. Consulta aquí la información > https://t.co/Q5HgduSCOb #AgendaUNAM https://t.co/lfBp6MxMYU — UNAM (@UNAM_MX) October 29, 2026

¿Qué aprenderás en el taller de lengua de señas?

El curso está diseñado para quienes no tienen conocimientos previos y quieren comenzar a comunicarse mediante la LSM.

El programa contempla aprender la historia y los componentes de esta lengua, conocer los términos adecuados para referirse a la comunidad sorda y saber cómo interactuar respetuosamente con una persona sorda.

Además, el taller será 10% teórico y 90% práctico, por lo que los participantes trabajarán con gesticulación, movimientos corporales, pantomima y clasificadores propios de la lengua de señas.

¿A quién va dirigido el taller de la UNAM y qué temas incluye?

La convocatoria está abierta al público en general interesado en temas de inclusión, discapacidad e idiomas. No es necesario tener conocimientos previos de Lengua de Señas Mexicana.

El contenido está dividido en tres unidades:

Conceptos básicos: discapacidad, diversidad funcional, lengua y lenguaje, comunidad sorda, dactilología, ideogramas, rasgos no manuales y señas básicas.

Vocabulario inicial: abecedario, saludos, expresiones faciales, tiempo, pronombres, preguntas, familia, colores y números.

Señas para la vida cotidiana: números ordinales, adverbios, verbos, adjetivos, grados escolares, transportes, lugares y profesiones.

El objetivo es que los participantes puedan comunicarse de manera básica y sin miedo con personas sordas señantes, incluso sin conocer todo el vocabulario de la LSM.

¿Cómo serán las clases y cómo se evaluará a los participantes?

La enseñanza combinará explicaciones teóricas con ejercicios prácticos. Las primeras sesiones estarán a cargo de un facilitador intérprete y, a partir de la segunda, participará también un facilitador sordo.

Las señas serán revisadas para asegurar que se realicen correctamente. Además, habrá dos evaluaciones parciales: una a mitad del taller y otra al finalizar.

Para acreditar el curso será necesario cumplir con dos requisitos:

Tener al menos 80% de asistencia.

Aprobar las dos evaluaciones parciales.

¿Cómo inscribirse al taller de la UNAM y dónde pedir informes?

La inscripción y los detalles sobre el costo pueden consultarse directamente en la página de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras

También puedes solicitar información en el correo educacioncontinua@filos.unam.mx o llamar al 55 5622 8222, extensión 41900.

No es necesario ser estudiante de la UNAM para interesarse en esta actividad, pues está abierta al público general.