El 2021 está por terminar y millones de personas se preparan para celebrarlo y darle la bienvenida al Año Nuevo. Además, todos los países tienen sus propios festejos y tradiciones para despedir al 2022, y aquí te decimos cómo celebran en algunos lugares del mundo.

Así celebran Año Nuevo otros países

Australia

La celebración más popular es la de Sydney con su espectáculo de fuegos artificiales, además de ser uno de los primeros países en darle la bienvenida al Año Nuevo en el mundo.

Más de un millón de personas se reúnen a los alrededores de la Opera House y el Harbor Bridge para disfrutar del show de luces artificiales, y aunque este es el lugar más conocido, los cohetes se lanzan desde otros seis lugares en la bahía.

Australia recibe el Año Nuevo 2022 con un deslumbrante espectáculo de 12 minutos de fuegos artificiales en Sídney pic.twitter.com/ikY1tHumSn — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 31, 2021

Estados Unidos

Este país norteamericano tiene una muy conocida tradición, que es besar a su pareja en cuanto las manecillas del reloj marcan las 0:00 horas, una forma muy romántica de recibir al próximo año.

Otra tradición muy conocida de EU, y especialmente en Nueva York, es la caída del globo de Time Square, la cual es liberada en punto de la medianoche para conmemorar el inicio del Año Nuevo.

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Río de Janeiro

Río de Janeiro, Brasil, es conocido por sus grandes fiestas, sin embargo, una de las más populares es la de Fin de Año, donde cientos de habitantes y turistas se reúnen en la playa Copacabana para ver los fuegos artificiales.

Además, a lo largo de la playa se colocan varios escenarios para recibir a grupos musicales que amenizan la celebración del fin del 2022. La mayoría de las personas visten de blanco como una tradición, pues consideran que es la forma de atraer suerte para el año nuevo.

Entre la pandemia y con un clima lluvioso, así fue celebrado el Año Nuevo en la famosa playa de Copacabana, de Río de Janeiro, Brasil, que dejó un lado positivo el sábado: 50 % menos de basura por recolectar. #InternacionalesTR pic.twitter.com/ATEFQowFWu — Telemetro Reporta (@TReporta) January 1, 2022

China

A diferencia de los otros países, en China no celebran el Año Nuevo el 1 de enero. Las celebraciones de Año Nuevo en el país asiático empiezan en el primer día del primer mes lunar en el calendario chino.

Por lo que el Año Nuevo en China, de acuerdo a su calendario, comenzará el 23 de enero del 2023, y su celebración dura 15 días.

Boca Juniors les desea un feliz año nuevo chino.

Xin Nian Kuai Le. pic.twitter.com/uFfgRtr2my — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 11, 2021

España

Las personas se reúnen en la Puerta del Sol para escuchar las campanadas que marcan el inicio del Año Nuevo. La celebración en el lugar incluye música, serpentina de colores y hasta personas que se disfrazan con pelucas de colores.

Además, al igual que en México, con cada campanada del reloj las personas deben comer una uva para tener un año de suerte y prosperidad.

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Roma

En Roma no celebran con uvas y campanadas, ahí son más tradicionales y prefieren las reuniones familiares o con amigos, y simplemente al llegar la medianoche brindan para desearse un gran Año Nuevo.

Sin embargo, sí tienen una costumbre muy popular, la cual consiste en cenar lentejas para atraer a la buena suerte, ya que en el país europeo, las lentejas son un símbolo de prosperidad.

Por su parte, en el Vaticano celebran la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, una misa presidida por el Papa, con la cual despiden el año. Durante la misa, los fieles entonan el famoso ‘Te Deum’, con el que se da gracias a Dios por el año transcurrido.

El Papa y el Presidente de Italia se intercambian mensajes de felicitación de año nuevo: VATICANO, 01 Ene. 20 (ACI Prensa).- El Papa Francisco y el Presidente dela República de Italia, Sergio Mattarella, se intercambiaron mensajes de felicitación por el inicio del nuevo año. pic.twitter.com/sUVqnIHrVG — Cáritas El Vigia (@caritas_elvigia) January 1, 2020

Japón

En Japón, la última noche del año todos los templos budistas hacen sonar sus campanas 108 veces, una por cada pecado que habita en los seres humanos.

