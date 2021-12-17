OMS hace recomendaciones sobre cómo combinar vacunas contra Covid-19

De manera provisional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una serie recomendaciones sobre cómo combinar vacunas contra Covid-19 de diferentes farmacéuticas, ya sea para la segunda dosis o como refuerzo.

El organismo internacional, citado por Reuters, expuso que la combinación de vacunas depende de la disponibilidad que tenga cada país, pero es posible aplicar fármacos de diferentes laboratorios.

La OMS detalló que actualmente existen vacunas hechas con vectores virales, es decir, que contienen instrucciones para fabricar antígenos de coronavirus.

También hay vacunas de ARNm, las cuales utilizan un código del SARS-CoV-2 para provocar una respuesta inmune en las personas cuando son inmunizadas.

“Las vacunas inactivadas toman el virus del SARS-CoV-2 y lo inactivan o matan utilizando productos químicos, calor o radiación”, agregó la Organización.

¿Cómo combinar las vacunas contra Covid-19?

La OMS detalló cómo combinar las vacunas de ARNm, como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, que pueden usarse como dosis posteriores después de las dosis iniciales de la vacuna de vectores virales hecha por AstraZeneca y viceversa.

Mientras que el biológico de AstraZeneca y cualquiera de las vacunas de ARNm pueden utilizarse después de las dosis iniciales de la vacuna inactivada de Sinopharm, añadió la OMS.

Las recomendaciones por parte de la OMS se elaboraron a partir de una asesoría del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Vacunas del organismo, hecha a principios de este mes.

DYK: Unvaccinated people have at least 10 times higher risk of death from #COVID19 than someone who has been vaccinated.



Vaccines work to save lives.



Don't delay. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 15, 2021

Citada por Reuters, la OMS afirmó que la combinación de vacunas debe tener en cuenta los beneficios y los posibles riesgos que tendrían estos biológicos entre las personas inmunizadas. Adelantó que estas recomendaciones se revisarán a medida que se disponga de más datos sobre Covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, reconoció que a pesar de la posibilidad de combinar fármacos, actualmente la principal preocupación del organismo es que todo el mundo disponga de una vacuna.

"The persistent inequity in access to vaccines, and the emergence of the Omicron variant, also shows why investing in local production must be a priority"-@DrTedros #VaccinEquity — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 16, 2021

“Administrar una vacuna de refuerzo a grupos que no corren riesgo de contraer Covid-19 grave pone en peligro las vidas de aquellos que esperan su primera dosis”, dijo Tedros Adhanom.

Finalmente, hizo un llamado a que los países se enfoquen en las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y espacios adecuados en hospitales para atender la emergencia.

