¿Cómo configurar WhatsApp para uso más fácil entre adultos mayores?

WhatsApp es una aplicación de mensajería que permite hacer ajustes para que los adultos mayores la utilicen de manera práctica, ¿cómo configurar los chats en sencillos pasos?

Continuamente, la aplicación comparte actualizaciones para todos los usuarios, las cuales incluyen sus versiones de escritorio y Business, con lo que pretende facilitar la comunicación.

Personas de todas las edades utilizan WhatsApp; sin embargo, los adultos mayores podrían tener algunas dificultades a la hora de abrir la aplicación para enviar un mensaje, la ventaja es que esto se puede solucionar.

¿Cómo configurar WhatsApp para los adultos mayores?

Existen diferentes consejos para que los adultos mayores tengan una versión de WhatsApp más amigable, práctica y útil, solo es necesario hacer algunos ajustes desde el dispositivo móvil.

Fijar un chat en WhatsApp

Para evitar una búsqueda entre toda la lista de contactos con los que hay una conversación, WhatsApp permite fijar hasta tres chats en la parte superior de la lista, agilizando la comunicación.

En iPhone se debe elegir el chat y deslizarlo a la derecha, aparecerá la opción “Fijar” y así se posicionará al principio de todos los mensajes.

En Android el procedimiento es distinto pero igual de sencillo: mantener presionado el chat y luego elegir “Fijar chat” para completar el proceso.

Look out for unencrypted messages. ⚠️



If you see the words "Sent as Text Message" it could mean someone you don’t know has access to your personal messages.



WhatsApp protects your personal messages with end-to-end encryption. 🔒



Always message privately. pic.twitter.com/q9hmFZzc5A — WhatsApp (@WhatsApp) February 19, 2022

Hacer más grande la letra en WhatsApp

La lectura de los mensajes será más sencilla si la letra es grande, para hacer este cambio en un dispositivo Android es necesario entrar a WhatsApp, ir a la opción “Ajustes”, luego a “Chats” y finalmente a “Tamaño de fuente”, donde se debe seleccionar la opción “Grande”.

En un iPhone, por el contrario, el tamaño de la letra se cambia para todo el dispositivo a través del siguiente proceso.



Abrir Configuración.

Elegir “Pantalla y brillo”.

Dar clic en “Tamaño del texto”.

Mover el cursor a la derecha para aumentar la letra.

Cambiar el fondo de pantalla en WhatsApp

Es probable que el fondo de pantalla en los chats de WhatsApp dificulte la lectura para los adultos mayores, la ventaja es que se puede cambiar por alguno que favorezca la visualización de los mensajes.

Para cambiar el fondo en todos los chats, desde un dispositivo Android entrar a la aplicación y buscar “Más opciones”, luego ir a “Ajustes”, seleccionar “Chats” y entrar a “Fondo de pantalla”.

En esta última opción, dar clic en “Cambiar” y seleccionar una nueva imagen, la cual puede tener colores que contrasten con el texto para que haya una mejor distinción.

En el caso de iPhone, desde WhatsApp buscar la opción “Configuración”, luego “Chat” y después dar clic en “Elige un nuevo fondo de pantalla”; los que están en modos oscuros pueden ayudar a resaltar el texto.

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Actualizar WhatsApp más fácil

Para que los adultos mayores mantengan su WhatsApp actualizado, es posible hacer configuraciones en el dispositivo móvil que ayudarán con este proceso ya que lo vuelven automático.

Desde Android, lo primero es entrar a Google Play Store, seleccionar “Configuración” y luego ir a “Preferencias de la red”, en ese punto buscar “Actualización automática”, de preferencia que solo esté disponible con conexión WiFi.

Mientras que en iPhone, al ingresar a la App Store se debe elegir “Actualizaciones de apps”, luego “Descargas automáticas” y con esto, WhatsApp aplicará sus novedades de manera más sencilla.

