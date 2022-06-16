Mensajes temporales de WhatsApp: ¿Qué son y cómo activar esta opción?

La configuración de los chats en WhatsApp depende en gran medida del usuario, entre las diferentes opciones se encuentran los mensajes temporales: ¿qué son y cómo activar esta opción en un dispositivo móvil?

En abril del año pasado, la aplicación de mensajería trabajaba en ampliar las opciones temporales con las que se podrían borrar los mensajes, de acuerdo con las necesidades del usuario.

Ahora es una realidad y las personas eligen el tiempo que permanecerá un mensaje en su dispositivo móvil, explicó WhatsApp en su sitio oficial.

¿Qué son los mensajes temporales de WhatsApp?

De acuerdo con la aplicación, los mensajes temporales son una función opcional, cuyo objetivo es darle más privacidad a los usuarios, ya que desaparecen en 24 horas, siete o 90 días.

Cuando entras en Whatsapp y ves se activaron los mensajes temporales. 🤔 pic.twitter.com/IJyqtYWIlI — 💧 Ignasi Servià 📲 (@iservia) June 10, 2022

En un chat individual, cualquier usuario puede activar o desactivar la opción para que los mensajes desaparezcan, en el tiempo que prefieran. Mientras que en los chat grupales, cualquier participante puede hacer los mismos cambios.

¿Cómo activar los mensajes temporales en WhatsApp?

Los mensajes temporales se pueden activar de forma predeterminada en todos los chats, el proceso es sencillo y puede desactivarse esta opción cuando el usuario lo prefiera.

En dispositivos iPhone y Android los pasos son los mismos, primero es necesario ubicar el chat al que se quiere aplicar el cambio, al elegir “Info de contacto” aparecerán varias opciones, entre ellas, “Mensajes temporales”.

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Al seleccionar ese apartado, WhatsApp mostrará un pequeño texto para informar que los mensajes temporales pueden dar más privacidad y almacenamiento en los dispositivos.

“Los mensajes nuevos desaparecerán para todos los participantes de este chat después de transcurrido el tiempo seleccionado”, se lee en el texto.

Lo que sigue es elegir el tiempo en que desaparecerán los mensajes, puede ser después de 24 horas, siete días o 90 días.

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WhatsApp confirmó que los archivos multimedia que se envíen a un chat con mensajes temporales activados también desaparecerán; para que esto no ocurra, se puede activar la descarga automática y se quedarán guardados en el dispositivo.

