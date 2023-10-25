¿Ya tienes la tuya? Crea una Catrina con ayuda de Inteligencia Artificial por Día de Muertos

Con sus colores, estilos y elegancia, la Catrina se ha convertido en una de las imágenes más importantes de México, sobre todo en el Día de Muertos, una fecha para honrar a la muerte, pero ¿Te imaginas tener una de estas figuras personalizadas?

Actualmente existe una herramienta de Inteligencia Artificial que permite a las y los mexicanos crear una catrina personalizada, a la que le pueden agregar su nombre, ¿Cómo se hace?

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¿Cómo crear una Catrina con Inteligencia Artificial?

Para crear tu propia Catrina este Día de Muertos, lo primero que tienes que hacer es ingresar a Ideogram AI con una cuenta de correo electrónico, y una vez que creado tu nombre de usuario, debes seguir estos pasos:

Dirígete a la barra de texto "Describe lo que quieres ver".

Escribe el texto y el diseño, por ejemplo: "Azteca Noticias escrito en 3D de colores con una catrina por el Día de Muertos ".

por el ". Elige un tamaño y selecciona "Generar".

Da clic en los cuatro diseños desarrollados para poder ver el resultado.

Es importante recordar que la Inteligencia Artificial (IA) podría tardar algunos minutos en generar o encontrar el nombre con imagen de calaverita o catrina en la aplicación.

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¿Qué tiene que ver La Catrina con el Día de Muertos?

La Catrina es un personaje creado por el pintor, ilustrador y caricaturista mexicano, José Guadalupe Posada, es una de las figuras más representativas por el Día de Muertos, y a la muerte en general en nuestro país.

Al principio La Catrina solo utilizaba un sombrero; sin embargo, no fue hasta 1947 cuando Diego Rivera usó este personaje, dándole el atuendo elegante que conocemos hoy en día, bautizándola como "La Catrina", en su mural "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central".

Actualmente, la figura de “La Catrina” es uno de los disfraces y maquillajes más utilizados, dejó de ser un dibujo en papel para convertirse en un elemento de nuestra cultura mexicana.