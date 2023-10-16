Así es como podrás usar Google para crear imágenes con Inteligencia Artificial
El buscador Google implementó el uso de Inteligencia Artificial para ofrecer nuevas características a los usuarios, como la generación de imágenes.
El buscador Google anunció que muy pronto los usuarios que utilicen su plataforma podrán crear imágenes con ayuda de la Inteligencia Artificial.
En una entrada de su blog oficial, la empresa con sede en Mountain View, California, Estados Unidos, menciona que esto se debe a su tecnología de Inteligencia Artificial generativa llamado Experiencia Generativa de Búsqueda o SGE, por sus siglas en inglés.
Al ingresar una búsqueda en la barra dela página principal de Google podremos realizar una petición que arroje una imagen. Posteriormente, arrojará cuatro resultados, los cuales podrán ser sujetos a modificaciones cada uno.
Estas imágenes generadas podrán ser exportadas y almacenadas, aunque el gigante de las búsquedas destacó que tendrán metadatos y marcas de agua para destacar que provienen de una Inteligencia Artificial, además que sus términos de uso prohíben el empleo de esta tecnología para crear “contenido engañoso o dañino”.
As we continue to experiment with bringing generative AI to Search, we’re adding new capabilities to help you get more done — like the ability to generate imagery or create the first draft of something you need to write. Learn more ↓ https://t.co/bmWZ48gAwv— Google (@Google) October 12, 2023
Cabe señalar que esta herramienta por ahora sólo está disponible en Estados Unidos, para quienes empleen el buscador en idioma inglés, que tengan 18 años o más y que además hayan aceptado participar en el experimento SGE de Google Labs.
Para poder participar en esta fase de pruebas, es necesario consultar la sección de Google Labs en cada cuanta de los usuarios de este buscador cuando esté disponible en su idioma y región.
¿Qué es la Inteligencia Artificial generativa?
Una Inteligencia Artificial generativa produce texto, imágenes, música o audio y video con ayuda de grandes modelos computacionales.
Look back at some of our biggest moments in AI over the past 25 years, from the technology behind spell check in Search to generative AI in Google Docs and Gmail → https://t.co/ZzY5Sx7zc5 #Google25— Google (@Google) September 28, 2023
Este tipo de plataformas como ChatGPT que brinda texto o Midjourney que genera imágenes, usan modelos de aprendizaje automático para aprender patrones y relaciones de un conjunto de datos de contenido.
Posteriormente, estas plataformas emplean los patrones que aprendieron para crear contenido nuevo. Algunos usos de la Inteligencia Artificial generativa son mejor interacciones con los clientes con chats y resultados de búsqueda mejorados y experiencias de búsqueda, analizar enormes cantidades de datos, así como ayudar en tareas repetitivas como propuestas.