¿Cómo y cuándo llegó la Reina Isabel II al trono de Reino Unido?

En febrero de este 2022 la Reina Isabel II cumplió 70 años en el trono y se convirtió en la monarca más longeva en gobernar Reino Unido. La monarca asumió el cargo tras la muerte de su padre; sin embargo, ella no estaba destinada a ser Reina, aquí te contamos cómo y cuándo llegó la Reina Isabel II al trono.

La Reina Isabel II llegó a la corona británica el 6 de febrero de 1952, cuando tenía 25 años de edad, tras la muerte de su papá, el Rey Jorge VI. Para entonces ya estaba casada con el Príncipe Felipe de Edimburgo.

Antes de que el rey Jorge VI falleciera, su salud comenzó a desmejorar debido al cáncer de pulmón que padecía, por lo que Isabel lo sustituyó en varios eventos oficiales, incluido el popular desfile Trooping the Colour.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

El 6 de enero de 1952, Isabel y su esposo iniciaron un viaje a Australia y Nueva Zelanda, sin embargo, cuando se encontraban en Kenia recibieron la noticia del fallecimiento del rey Jorge VI, lo que llevaría al nombramiento de la Reina Isabel II.

La coronación de la Reina Isabel II se dio un año después, el 2 de junio de 1953 y fue hasta entonces que asumió las tareas correspondientes; antes de esa fecha se mantuvo en aislamiento.

La Reina Isabel II fue la sexta mujer en ascender al trono británico y la soberana que más tiempo reinó en la historia de Reino Unido.

#DYK The Queen:



🤝 has carried out more than 21,000 engagements?

🌎 has visited over 100 countries?

🇫🇷 speaks fluent French?

🐶 has owned more than 30 corgis and dorgis? pic.twitter.com/loFRzyg1yB — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2022

La Reina que no iba a ser Reina

La Reina Isabel II fue la monarca de Reino Unido y de más de una docena de otros reinos, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Irónicamente, la Reina Isabel II no estaba destinada a ser monarca al nacer, y se convirtió en reina sólo porque su tío Eduardo VIII abdicó para estar con Wallis Simpson, una mujer divorciada estadounidense, a quien la familia real rechazó.

Últimamente, se le ha visto poco en público a la Reina Isabel desde que el pasado mes de octubre pasó una noche en el hospital por una dolencia no especificada y luego los médicos le ordenaron reposo, sin embargo siguió desempeñando sus funciones desde el palacio.

