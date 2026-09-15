Baja a los piratas de tu internet: Cómo saber quién usa mi red WiFi

El internet se ha convertido en uno de los servicios básicos en muchos hogares, ya que permite mantener la comunicación con otras personas, realizar actividades laborales y disfrutar de contenido de entretenimiento. Sin embargo, existe la posibilidad de que otras personas se conecten a nuestra red WiFi sin autorización.

Por ello, es importante conocer las opciones disponibles para identificar qué dispositivos están utilizando la conexión. Revisar los aparatos conectados al módem permite tener un mayor control sobre quién utiliza la red y detectar posibles usos indebidos de la conexión a internet.

¿Cómo saber quién usa el WiFi de mi casa?

Para saber quiénes emplean WiFi de los hogares, es posible conectarse al módem que permite el enlace entre los dispositivos y el internet. Para ello, es necesario ingresar a la página de configuración.

La forma de entrar depende de la marca y el servicio contratado para cada dispositivo. Sin embargo, algunos pasos generales son:



En un navegador de internet, bastará escribir 192.168.11 ó 192.168.2.1.

Ingresar el nombre de usuario y contraseña del módem. La compañía de internet los provee en una tarjeta o puedes pedirlo a su centro de servicio telefónico.

Al entrar a la configuración, debe existir un apartado con una lista de dispositivos conectados, identificables por una serie de letras y números “Dirección MAC”, así como sus direcciones IP.

En caso de que alguno de estos aparatos no sea familiar, es posible bloquearlo o eliminarlo, de acuerdo con la configuración del módem.

No obstante, también es recomendable cambiar la contraseña del módem de manera frecuente.

¿Cuántos dispositivos pueden estar conectados a una red WiFi?

Las redes WiFi están divididas principalmente en redes de 2.4 GHz y 5 GHz. La primera tiene un mayor alcance, pero menor velocidad, mientras que la segunda brinda una mayor velocidad, pero le cuesta más trabajo superar obstáculos como paredes o muebles gruesos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló en una imagen el número de dispositivos:

20 megas: Tres dispositivos, como computadora, tablet y teléfono celular.

30 megas: Cuatro dispositivos: Computadora, tablet, celular y consola de videojuegos.

150 megas: Cinco dispositivos: Computadora, tablet, celular, televisión y consola de videojuegos.

200 megas: Computadora, tablet, celular, televisión en 4K y consola de videojuegos.



Sin embargo, es necesario considerar que a mayor número de aparatos conectados, cada uno recibirá menor velocidad de internet, lo cual hará más lenta la carga de páginas o de contenidos como video.

¿Cómo crear una contraseña segura para mi WiFi?

La contraseña segura para una red WiFi deberá cumplir con una extensión mínima de ocho hasta 63 caracteres. Lo más recomendable es que no sólo sean números o letras, sino que tenga diversos caracteres, entre ellos: