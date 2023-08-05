Policía revela cómo encontraron el cuerpo de María Fernanda, la mexicana desaparecida en Alemania

La policía de Berlín informó que hallaron sin vida a María Fernanda Sánchez. Las autoridades detallaron cómo encontraron el cuerpo de la mexicana desaparecida en Alemania desde el pasado 22 de julio.

¿Cómo encontraron el cuerpo de María Fernanda?

De acuerdo con la policía de Alemania, fue un transeúnte quien localizó el cuerpo de María Fernanda. El hombre iba caminando en el canal Teltow cuando vio a una persona flotando, por lo que llamó a las autoridades.

#UPDATE

Die Vermisste wurde heute Nachmittag von einem Passanten leblos im Teltowkanal in #Adlershof aufgefunden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einem Fremdverschulden auszugehen. Unsere #Kripo ermittelt.#Danke für Ihre Unterstützung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 5, 2023

La policía indicó que iniciaron una investigación pero que “no se puede asumir ninguna culpa a terceros”. Asimismo, añadió que “hay indicios que la joven de 24 años se encontraba en una situación psicológica excepcional.

¿Cómo desapareció María Fernanda en Alemania?

María Fernanda, conocida como Mafi por su familia, fue reportada como desaparecida, luego de que el 22 de agosto saliera de su departamento en Büchnerweg, y no regresó.

Dos días después sus papás viajaron a Alemania para comenzar una búsqueda a la cual se sumaron otros latinos en ese país. Sus seres queridos utilizaron sus redes sociales para apoyar con la búsqueda.

Los familiares de la joven crearon una cuenta en Instagram, la cual con solo cinco publicaciones ya tiene miles de seguidores.

Padres de María Fernanda agradecen solidaridad de la gente

Tras darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de María Fernanda, los papás mandaron un comunicado a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde agradecieron la solidaridad de las personas.

“Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión”.

📄 A través de la SRE, la familia de María Fernanda comparte que fue hallada sin vida en Alemania.https://t.co/fkeBO3Ob8J pic.twitter.com/VnO61flUIc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2023

En tanto la Embajada de México en Alemania confirmó la muerte de María Fernanda e indicó que acompañarán a la familia de la joven en este duro proceso.