Hallan muerta María Fernanda, estudiante mexicana desaparecida en Berlín, Alemania

María Fernanda Sánchez, mexicana desaparecida en Alemania, fue localizada sin vida, de acuerdo con lo informado por la policía de Berlín.

La joven de 24 años había salido de su apartamento el 22 de julio y no había regresado. "Hay indicios de que el joven de 24 años se encuentra en una situación psicológica excepcional", dijo en su momento el informe policial.

Die 24-jährige Maria Fernanda S. C. verließ am 22.07.23 ihre Wohnung in #Treptow-#Köpenick und wird seitdem #vermisst.



Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?



Foto & Infos: https://t.co/F6hsISpgHG



Hinweise bitte an unser #LKA:

☎️(030) 4664-912444

^tsm pic.twitter.com/T7ktMvpwAK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2023

"La persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte en el Canal Teltow en Adlershof esta tarde. De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros. Nuestro Kripo determinado", se lee el tuit de la Policía de Berlín.

El 2 de agosto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la notificación amarilla, ficha de búsqueda internacional, para localizar a María Fernanda Sánchez, mexicana desaparecida desde el 22 de julio en Berlín, capital de Alemania.

El pasado 24 de julio, el padre de María Fernanda, Francisco Javier Sánchez Terminel, solicitó apoyo para localizar a su hija a través del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).

Tras comunicarse con la Sección Consular de la Embajada para reiterar su preocupación por no tener noticias de su hija desde su última comunicación del sábado 22 de julio por la noche, la representación procedió a contactar a las autoridades locales, al dormitorio estudiantil donde radicaba la joven y, más adelante, a la universidad en la que estudiaba.

Familia confirma que cuerpo localizado en canal en Berlín corresponde a María Fernanda

La familia de María Fernanda emitió un mensaje sobre lo informado por la policía de Berlín:

"Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida. Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión. Familia Sánchez Castañeda".

La actual secretaria de Relaciones exteriores, Alicia Barcena, publicó un mensaje donde señaló que se dará puntual seguimiento para investigar lo ocurrido con la joven estudiante mexicana desaparecida en Berlín, Alemania.