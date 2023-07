“Estamos frustrados” Papá de María Fernanda cuenta en entrevista cómo va la búsqueda

Javier Sánchez, padre de María Fernanda, la estudiante mexicana desaparecida en Berlín, Alemania, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), cómo va la búsqueda de su hija y la ayuda que ha recibido por parte de las autoridades.

Desde el 22 de julio, cuando perdieron contacto con Maffy, como le llaman de cariño, Javier y su esposa Carolina contactaron a las autoridades alemanas, para reportar su desaparición, desde entonces comenzó un calvario para su familia.

Dos días después, los papás de María Fernanda viajaron a Alemania para mantenerse cerca de las investigaciones realizadas por las autoridades del país, lo que ha sido difícil para ellos debido al idioma.

A pesar de las largas jornadas de búsqueda que realizan las autoridades, los padres y la comunidad latian en Berlín, no han obtenido los resultados que esperaban ya que no hay rastro de la mexicana desaparecida.

“El sábado pasado tuvimos comunicación con ella vía mensajes de texto, estuvimos platicando un ratito sobre muchas cosas. Quedamos de hablar al día siguiente, todos los domingos teníamos una llamada larga para platicar cómo había sido la semana y planes de la siguiente”, contó Javier a FIA.

Sin embargo, cuando llegó el domingo, Maffy no contestó la llamada, ni los mensajes; por lo que se comunicaron con la residencia donde vive para que la fueran a buscar a su cuarto. La peor noticia llegó cuando les dijeron que no se encontraba ahí y no había rastro de su paradero. En la habitación solo estaba su celular, la computadora y una puerta abierta.

“Este domingo cuando marcamos no nos contestó, no nos contestó mensajes y eso nos prendió alarmas rojas. Quisimos buscarla por otros medios y al no lograrlo el lunes por la mañana pedimos en la residencia donde vive para que tocaran para buscarla, y no apareció, no había nadie”.

La policía alemana ya revisa su computadora y su celular esperando que les dé una pista sobre dónde podría estar o qué pasó con María Fernanda Sánchez.

“Tuvimos una reunión con ellos (la policía de Berlín) el miércoles vimos que estaba ahí la computadora y el teléfono; hay expertos haciendo análisis a ver si puede encontrar alguna pista que nos dé un indicio de donde pudiera estar”, dijo su padre.

¿Qué hizo María Fernanda un día antes de desaparecer?

Su padre relató que María Fernanda se reunió con algunos amigos de su curso de maestría para preparar un proyecto que iban a presentar el fin de semana en un museo de Berlín.

Comunidad latina en Berlín se suma a la búsqueda de María Fernanda

El papá de María Fernanda contó que muchas personas se han sumado a la búsqueda de la mexicana desaparecida, la comunidad latina ha sido un gran apoyo para ellos ya que se han dividido en grupos para abarcar más área.

“Hay mucha gente de la comunidad latina que se ha sumada a la búsqueda y hay frustración porque no encontramos nada, estamos buscando cualquier pista cualquier indicio, estamos pegando letreros en todos lo rincones que podemos de Berlín para ver si alguien manda una señal o algo que nos ayuda a encontrar a mi hija”.