¿Cómo enviar mensajes de WhatsApp sin tocar el celular?

Con la intención de seguir facilitando el envío de mensajes, WhatsApp tiene una nueva función, la cual permitirá que sus usuarios puedan escribir un mensaje sin importar que tengan las manos ocupadas, ya que no será necesario tocar la pantalla del celular para nada, y aquí te decimos cómo enviar los mensajes.

Para hacerlo solo es necesario configurar tu Google Assistant, y aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso, para que puedas mandar mensajes de WhatsApp sin tocar la pantalla del celular.

Así puedes mandar mensajes sin tocar el celular

Primero da click a Google Assistant, aplicación que ya está preinstalada en los celulares con Android. En caso de no tenerla, la puedes descargar en la Google Play.

Después de unos segundos se desplegará una ventana. Toca la imagen de perfil que aparecerá en la parte superior derecha.

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Empieza a deslizar el menú hasta “Resultados personales”, y activa la función de usar el asistente para enviar mensajes y acceder a contactos.

Una vez configurado ya podrás enviar mensajes a tus contactos sin necesidad de escribirlos, pues el asistente de Google lo hará por tí.

Para enviar el mensaje, de nuevo da click a Google Assistant y dile con tu voz que vas a mandar un mensaje de WhatsApp y el nombre del contacto, después puedes comenzar a dictar el mensaje, y termina diciéndole “enviar”.

De esa manera, habrás enviado un mensaje sin necesidad de escribirlo. Cabe resaltar que es necesario mencionar el nombre de tu contacto tal como lo tienes registrado en tu agenda del celular.

¿Cómo activar los mensajes temporales en WhatsApp?

Los mensajes temporales se pueden activar de forma predeterminada en todos los chats, el proceso es sencillo y puede desactivarse esta opción cuando el usuario lo prefiera.

En dispositivos iPhone y Android los pasos son los mismos, primero es necesario ubicar el chat al que se quiere aplicar el cambio, al elegir “Info de contacto” aparecerán varias opciones, entre ellas, “Mensajes temporales”.

Al seleccionar ese apartado, WhatsApp mostrará un pequeño texto para informar que los mensajes temporales pueden dar más privacidad y almacenamiento en los dispositivos.

Lo que sigue es elegir el tiempo en que desaparecerán los mensajes, puede ser después de 24 horas, siete días o 90 días.

