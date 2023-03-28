¿Cómo es el terreno donde se construirá la planta de Tesla en Nuevo León?

Este martes 28 de marzo de 2023, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón compartió un video sobre el terreno donde se construirá la nueva planta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, en Monterrey, esto, a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Panorámica del predio en el que Tesla construirá la planta automotriz con menor consumo de agua del mundo", redactó el canciller mexicano junto a un video de 29 segundos. Esto se dio en el marco de su visita a Santa Catarina junto al gobernador del estado, Samuel García, y el equipo de Tesla. Asimismo, dio a conocer que los trabajos van conforme a lo planeado.

Este martes, Marcelo Ebrard, Samuel García y directivos de Tesla se reunieron al exclusivo desarrollo Terralta Residencial & Country Club, así como hacer una supervisión a los terrenos donde se ubicará la Gigafactory.

Panorámica del predio en el que Tesla construirá la planta automotriz con menor consumo de agua del mundo. pic.twitter.com/7n7jTclBi2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 28, 2023

A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano compartió partes de la visita, como fue el caso de la foto que publicó junto a Samuel García manejando un Tesla mientras recorrían el predio.

Por su parte, Samuel García destacó que la Gigafactory de Tesla en Nuevo León será la más grande del mundo y al mismo tiempo la que menos agua va a gastar. En ese sentido, afirmó que el secretario llegó mientras llovía, lo que describió como "pura buena noticia".

Durante la visita, los funcionarios, acompañados de fotógrafos y camarógrafos de una empresa privada, filmaron un video promocional con cuatro autos Tesla saliendo y subiendo de regreso al exclusivo

Tesla creará 6 mil empleos en México

De acuerdo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, Tesla podría crear entre 5 mil y 6 mil empleos en la nueva Gigafactory. Se prevé la inversión de más de 5 mil millones de dólares para la nueva planta, donde produciría alrededor de un millón de vehículos al año.