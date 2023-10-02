VIDEO: Se llevan por la fuerza a menor de 4 años en Oaxaca, hay Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca (FGJO), activó una Alerta Amber y ficha de búsqueda con la finalidad de localizar a una menor de 4 años que fue sustraida con lujo de violencia y mientras se encontraba en casa de su abuela cuyo domicilio se encuentra ubicado en un fraccionamiento habitacional en la capital de Oaxaca.

En la Alerta Amber se señala que la menor de 4 años nació el 23 de noviembre de 2018, tiene 4 años. Mide un metro con 10 centímetros y la última vez que fue vista, la menor vestía un pantalón de mezclilla, blusa color rosa con un muñeco blanco al frente, además de tenis.

#VIDEO: Se llevan por la fuerza a menor de 4 años en #Oaxaca



Fue sustraida de una casa mientras estaba bajo el cuidado de su abuela. pic.twitter.com/XvwYqT5fuR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2023

En Oaxaca, la Fiscalía General de Justicia señaló que “el 30 de septiembre de 2023, la niña Jamileth Concepción Hernández Ramírez, fue vista por última vez en la Séptima Etapa de Infonavit, Primero de Mayo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; sin que hasta el momento se tenga noticia alguna de su paradero, se considera que la integridad de la niña está en riesgo, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

En la ficha de búsqueda se pusieron a disposición un par de teléfonos para brindar información que ayude a dar con el paradero de la menor: Lada sin costo: 800 00 77628 y MÓVIL DNOL OAXACA: 951 164 64 34.

Alerta Amber: Secuestran a menor de 4 años, se la llevaron de su casa en Oaxaca

Jamileth Concepción Hernández fue sustraida de casa de su abuela

Después de que una pareja fue denunciada por sustraer con violencia a la menor de edad identificada como Jamileth Concepción Hernández mientras se encontraba en una casa ubicada en la calle se volcán de fuego del Infonavit Primero de Mayo, la Fiscalía del estado de Oaxaca comenzó con las investigaciones correspondientes.

Posteriormente se supo que fue la mamá de la menor quien se llevó a la pequeñita mientras se encontraba en la casa de su abuela y que por presuntos problemas familiares, no le permitían ver a su hija.

Ante la situación, fue que la unidad de búsqueda de personas no localizadas emitió una Alerta Amber además de la ficha de búsqueda para solicitar ayuda de la gente para localizar a la menor de cuatro años cuya integridad se encuentra en riesgo.