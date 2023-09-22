Autoridades alertan por tráfico ilegal de migrantes, ¿cuáles son sus consecuencias?

¡Extorsión criminal! Cuando la necesidad se junta y las personas no pueden emigrar por vías legales, el tráfico ilícito de migrantes se convierte la “mejor opción” para quienes buscan una mejor calidad de vida; sin embargo, detrás de esta extorsión criminal existen un sinfín de peligros.

Tráfico ilegal de migrantes expone a las personas a múltiples riesgos

De acuerdo con Luis Miranda, subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que detonó la reciente oleada de migración es que en la actualidad los traficantes de migrantes aprovechan la menor oportunidad para ofrecer sus servicios con todo tipo de publicidad.

“Lo que más aprovechan son las mentiras: le dicen a la gente que es momento de cruzar porque hay menos seguridad. Afirmaciones totalmente falsas solo para aprovecharse de la gente y sacarles el cobro para llegar a Estados Unidos”.

Luis Miranda explicó que los criminales utilizan datos engañosos como el permiso de residencia temporal únicamente para los venezolanos que están en el país norteamericano desde antes del 31 de julio.

Aunado al exuberante pago que les piden a los migrantes para cruzar, el subsecretario adjunto de Comunicaciones de Estados Unidos añade que quienes intentan cruzar por esas vías son víctimas de robos, violaciones, agresiones, secuestros, entre otras tragedias humanas.

¿Cuáles son las consecuencias del tráfico ilegal de migrantes?

Dejando de lado las condiciones que sufren por migrar a través del tráfico ilegal, Luis Miranda expone que por cada intento también se pierde la oportunidad de acceder al país de forma legal y con todos las facilidades que el gobierno ofrece tal y como lo estipulan las normas.

En el mejor de los casos, apuntó Miranda, quienes logran cruzar no son elegibles para un trabajo que les permita llevar una calidad de vida adecuada, por lo que de permanecer en los Estados Unidos sin los permisos necesarios, lo que a la larga sería un resultado peor.

Por otro lado, de entregarse a las autoridades de forma voluntaria, automáticamente los migrantes pierden todo acceso para obtener un permiso de residencia legal y se vetan del programa cerca de 5 años, en pocas palabras, se cierran toda posibilidad de permanecer en el país.

El funcionario estadounidense detalló que cerca del 90% de las personas que cruzan por medio de la vía ilegal con este tipo de “coyotes” termina con solicitud rechazada y perdiendo toda posibilidad, por lo que la mejor forma de llegar al país norteamericano siempre será de forma legal.