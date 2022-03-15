¿Cómo hablar de la guerra con los niños?

Mientras hogares, escuelas, orfanatos y otros lugares están siendo atacados en Ucrania, niños y niñas alrededor del mundo están más expuestos a la realidad. Voz de América explora cómo abordar con los niños el tema de la guerra.

La verdad es importante. Los niños tienen derecho a saber lo que significa la guerra y lo está pasando en Ucrania, y la mejor forma de manejarlo es dándoles información de manera responsable, explica la sicóloga clínica María Camila Papagayo:

Cuando quizá los niños nos llegan a decir: “Mamá, ¿pero entonces la guerra va a llegar acá?”, no podemos decirles “no mi amor, eso está muy lejos”.

La experta dice que a los niños hay que siempre decirles la verdad, acomodada a su edad y con palabras específicas. Entonces quizás, respecto a la guerra, se puedan responder cosas como "en este momento estamos a salvo", explicó.

Juguetes para niños que se resguardan en estaciones de metro.



Los espacios acogedores para los niños creados por nuestros aliados están ayudando a proporcionar el apoyo emocional que tanto necesitan las familias que se refugian de los intensos bombardeos en Kharkiv, #Ucrania. pic.twitter.com/MgrlTERV6p — UNICEF en Español (@UNICEFenEspanol) March 15, 2022

La sicóloga destaca que nuestro lenguaje puede darles a los niños una sensación de alivio o por el contrario, ansiedad. Según Ann Willhoit, especialista en protección a menores del Fondo de Naciones Unidas para los Niños (UNICEF), "no se puede ignorar que hay una constante sobre exposición a información".

Ann Willhoit, UNICEF:

A veces es nuestra tendencia decir “hay que proteger a los niños, no hablemos con ellos sobre eso”, pero los niños están expuestos a información sobre guerra, desastres y otros desafíos.

Conocer qué saben los niños y cómo se sienten al respecto es un buen punto de partida. Se debe admitir que “hay guerra, conflictos, están peleando y no están encontrando quizá la mejor forma de hacerlo, pero también sería importante contarles que sí se están haciendo cosas, que están buscando hablar, que están buscando llegar a un acuerdo [...] porque también hay que darle esa idea de esperanza a los niños, agrega.

Hay que ser honestos con los niños, mientras se les guía con palabras esperanzadoras, pero realistas.

