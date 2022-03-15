VIDEO: Niño choca contra perezoso en una tirolesa de Costa Rica

Un niño viral en redes sociales muestra el momento exacto en que un niño chocó con un perezoso mientras hacía un recorrido en una tirolesa en Costa Rica.

En las imágenes se puede apreciar al menor recorrer una parte de la tirolesa en la región de la Fortuna de San Carlos, Alajuela, cuando chocó de frente con el animal que estaba colgado del cable de la tirolesa.

Tras el encuentro, el niño se mostró contento en lugar de asustado por chocar con el perezoso. Detrás del menor, iba el papá del niño, quien también hacía el recorrido en la tirolesa, y ambos tuvieron que frenar.

Después, el perezoso sigue su andar sobre el cable de la tirolesa, mientras el niño y su papá esperaron a que el animal avanzara, para seguir con su recorrido. Por fortuna ni las personas ni el perezoso resultaron heridos tras el choque.

Things that happen when you take a Canopy Tour in Costa Rica 🦥🇨🇷 pic.twitter.com/AEJU0QCtyv — Gmo_cr (@Gmo_CR) March 14, 2022

El video fue compartido en Twitter por Guillermo Saborio, un observador de aves en Costa Rica, con el texto “Cosas que pasan cuando tomas una tirolesa en Costa Rica”. El clip se volvió viral rápidamente, y en tan solo siete horas ya contaba con 27 mil reproducciones, las cuales han ido en aumento.

Perezoso en tirolesa divide opiniones en redes sociales

Tras la difusión del video donde un niño choca con un perezoso en una tirolesa de Costa Risa desató una serie de comentarios en redes sociales, algunos a favor de la acción del niño de detenerse para no atropellar al animalito.

Mientras que otros se quejaron de los coordinadores de la tirolesa por no contar con las medidas necesarias para que “estas cosas no pasen”, debido a que, dijeron, la acción pudo poner en riesgo al niño y a su papá.

Y otras más tomaron el momento para divertirse y crear algunos memes utilizando la imagen del perezoso colgado en el cable de la tirolesa.

“Debería haber vigilancia para que ningún animal pueda entrar en el cable 5000 veces más dañino que un selfie. Pues yo veo que el joven fue frenado en seco por el animal”, se lee en uno de los comentarios.

“La leyenda dice que ellos todavía están ahí esperando a que el perezoso termine su trayecto”, fue otro comentario compartido en el video.