Este 6 de febrero, la reina Isabel II celebra su 70 aniversario como monarca de Inglaterra, pero sabes cómo llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo.

Al llegar a su séptima década como gobernador de Reino Unido, la reina Isabel se convierte también en la primera monarca en reinar por más años el país, y a enfrentarse a enormes cambios y escándalos reales, manteniendo la estabilidad del país como potencia mundial.

In her message, she references the broadcast she made on her 21st birthday in which she pledged her life’s work to the people of the Commonwealth with the words:



“I declare before you all that my whole life whether it be long or short shall be devoted to your service.” pic.twitter.com/JllEHYEGMu — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

¿Cómo llegó la reina Isabel al trono de Inglaterra?

Lareina Isabel II, de 95 años, se convirtió en la reina del Reino Unido y de más de una docena de otros reinos, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, a pesar de que ella no estaba destinada a gobernar.

La reina Isabel era la tercera en la línea de sucesión, detrás de su padre, Jorge VI y su tío Eduardo VII, y los descendientes de este último eran los que seguían para mantenerse en el trono de Inglaterra, por lo que era casi imposible que algún día Isabel llegara al trono.

Sin embargo, Eduardo VII decidió abdicar al cargo el 10 de diciembre de 1936, debido a que se enamoró de una mujer estadounidense, quien fue dos veces divorciada, algo mal visto por la familia real, al no aceptar su relación, el príncipe decidió abandonar la corona británica.

🍰💐The Queen cut a special cake, baked by a local resident, and was given a posy containing flowers featured in her 1953 Coronation bouquet. pic.twitter.com/yDARsgFSjz — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

La abdicación de su tío cambió el destino de la reina Isabel, y la colocó como la primera en la línea de sucesión, al ser la primogénita del rey Jorge VI y no tener hermanos varones. Así fue como a los 21 años de edad, la reina Isabel tomó las riendas de Inglaterra y otras naciones.

La reina Isabel se enteró de la muerte de su padre y su sucesión al trono, cuando ella se encontraba en Kenia, en una gira internacional. La noticia se la comunicó su marido, el príncipe Felipe, quien falleció el año pasado a los 99 años tras más de siete décadas a su lado.