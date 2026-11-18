Durante las últimas horas, varios videos grabados desde salas y automóviles en Estados Unidos llamaron la atención en redes sociales. En las imágenes se escucha un sonido fuerte e inquietante, muy parecido al de una película de apocalipsis, mientras los programas de televisión y radio se cortaban de golpe. Aunque, esto no se trató de ninguna catástrofe ni del supuesto apagón mundial, sino de una prueba de rutina del sistema de alerta del país.

Así se vivió el momento en que se activó la alerta.

Así interrumpió la alerta los programas de radio y televisión

Alrededor de las 2:20 de la tarde, hora del Este de este martes, personas grabaron cómo sus pantallas y radios de auto detuvieron su transmisión habitual durante menos de un minuto.

En el caso de la televisión abierta, de cable y satélite, apareció un cintillo que advertía: “Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”.

Just got the nationwide FEMA emergency test alert in Los Angeles



Did you get it where you live? pic.twitter.com/C6AOok5sT2 — Stella X (@Stellaaa) November 17, 2026

¿Por qué la alerta no suena en teléfonos celulares?

A diferencia del último ejercicio nacional realizado en octubre de 2023, cuando un pitido sonó en todos los teléfonos móviles, en esta ocasión el simulacro se limitó exclusivamente al Sistema de Alerta de Emergencia, EAS, de radio y televisión, dejando fuera los avisos inalámbricos en celulares.

¿Por qué se programó la alerta en noviembre y no en octubre?

Ls reportes oficiales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, están obligadas por ley a probar esta red cada tres años.

Este año decidieron mover el ejercicio a noviembre para evitar que coincidiera con la temporada de elecciones intermedias de octubre y generar alarma innecesaria entre los votantes.

La confusión en redes sociales con fallas tecnológicas recientes

Aunque se trataba de un procedimiento habitual, el simulacro coincidió con el nerviosismo provocado por recientes fallas digitales, como la caída de software de Microsoft y la suspensión temporal de vuelos del viernes pasado.

Esto provocó que varias cuentas en redes sociales usaran el aviso para alimentar teorías sobre un supuesto apagón mundial.

FEMA EAS 🚨 ALERT MESSAGE!

From 2:20 to 2:40 PM! pic.twitter.com/N0Lxaur1DL — Santa Surfing (@SantaSurfing) November 17, 2026

Qué dijo FEMA sobre los rumores de apagones

Antes de que se emitiera el sonido, FEMA publicó un mensaje en su cuenta de X aclarando que estaban al tanto de las especulaciones en internet, pero aseguró que no habría apagones ni emergencias secretas, sino únicamente una revisión técnica obligatoria.