Resultados de las elecciones 2026 en Estados Unidos: Lista de ganadores clave de demócratas y republicanos

Las elecciones de medio término, "midterms", en Estados Unidos se llevaron a cabo el pasado 3 de noviembre del 2026 en territorio norte americano y algunos de los resultados indican el dominio del partido demócrata.

Tras el término de las votaciones presenciales, el conteo comenzó a arrojar a los primeros ganadores demócratas y republicanos.

Esta es la lista de ganadores de las elecciones en Estados Unidos y los distritos que falten por obtener nombres concretos.

¿Qué son las elecciones "midterms" en Estados Unidos?

Se hacen a la mitad del mandato presidencial de cuatro años. Y, aunque no son como tal de la presidencia del país, se redefine el poder en el Congreso y la mayoría de los estados.

Se determina el poder en la Cámara de Representantes, como la Cámara de Diputados en México, y el Senado, lo que define aprobación de leyes, presupuesto y la agenda de la presidencia.

El Congreso permite aprobar o bloquear nombramientos de jueces o miembros del gabinete e investigaciones gubernamentales.

También sirven como referencia de la aprobación de los estadounidenses respecto a la administración que gobierna en el momento.

🎤🇺🇸 De andar "Desvelado" a conquistar las urnas: Bobby Pulido (@bobbypulido425) cambia los escenarios por el Congreso de #EU.



El intérprete de música Tex-Mex ganó las elecciones en un distrito de #Texas, abanderado por el Partido Demócrata.



De acuerdo con los resultados… pic.twitter.com/kDMoxCR1IZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

¿Los resultados de las elecciones en Estados Unidos ya son seguros?

Aunque las votaciones presenciales ya terminaron y la mayoría de agencias de noticias de Estados Unidos ya confirmaron algunos resultados, el conteo sigue en varios distritos de Estados Unidos.

Los resultados finales certificados puede tardar hasta semanas por el conteo de votos enviados por correo, votos provisionales y revisión en contiendas más reñidas.

Lista de ganadores en la Cámara de Representantes

El Partido Demócrata superó la cifrade 218 escaños, alcanzando 228, para arrebatarle el control de la Cámara Baja al Partido Republicano, que lleva 139.

Ganadores clave proyectados en distritos:



Partido Demócrata: Joaquín Castro, Texas, Alexandria Ocasio-Cortez, Nueva York, Mike Levin, California, Richard Pan, California, Derek Tran, California, Ilhan Omar, Minnesota, Andrea Salinas, Oregón, JoAnna Mendoza, Arizona, D-6, y Bobby Pulido



Joaquín Castro, Texas, Alexandria Ocasio-Cortez, Nueva York, Mike Levin, California, Richard Pan, California, Derek Tran, California, Ilhan Omar, Minnesota, Andrea Salinas, Oregón, JoAnna Mendoza, Arizona, D-6, y Partido Republicano: Jake Ellzey, Texas, Keith Self, Texas, Roger Williams, Texas, Pete Sessions, Texas, Brian Babin , Texas, Beth Van Duyne, Texas, Pete Stauber, Minnesota, y Tom Emmer, Minnesota.

🇺🇸 Los demócratas consiguieron victorias clave en las elecciones intermedias y recuperaron el control del Senado, un revés para Donald Trump (@POTUS) que cambia el equilibrio de fuerzas en #Washington.



El reporte de Armando Guzmán (@armandoreporta) para #Hechos con… pic.twitter.com/YuXOi57VPV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Lista de ganadores en el Senado

El Partido Demócrata también aseguró el control del Senado al alcanzar 54 escaños frente a los 44 del Partido Republicano.

Ganadores clave:



Texas: James Talarico, demócrata.

James Talarico, demócrata. Maine: Troy D. Jackson, demócrata, quien desbancó a la republicana Susan Collins.

Troy D. Jackson, demócrata, quien desbancó a la republicana Susan Collins. Carolina del Norte: Roy Cooper, demócrata.

Roy Cooper, demócrata. Iowa: Josh Turek, demócrata.

Josh Turek, demócrata. Ohio: Sherrod Brown, demócrata.

Sherrod Brown, demócrata. Kansas: Adam Hamilton, demócrata.

Adam Hamilton, demócrata. Georgia: Jon Ossoff, demócrata reelecto.

Jon Ossoff, demócrata reelecto. Virginia: Mark Warner, demócrata reelecto.

Mark Warner, demócrata reelecto. Nuevo México: Ben Ray Luján, demócrata reelecto.

Ben Ray Luján, demócrata reelecto. Florida: Ashley Moody, republicana.

Lista de ganadores en gubernaturas de Estados Unidos

El Partido Demócrata tiene el control de 28 gubernaturas frente a 20 del Partido Republicano:



California: Xavier Becerra, demócrata: Se convierte en el primer gobernador latino de la entidad en más de 150 años.

Xavier Becerra, demócrata: Se convierte en el primer gobernador latino de la entidad en más de 150 años. Texas: Gina Hinojosa, demócrata: La primera mujer latina en gobernar el estado de Texas.

Gina Hinojosa, demócrata: La primera mujer latina en gobernar el estado de Texas. Florida: Byron Donald, republicano: Primer gobernador afroamericano del estado.

Byron Donald, republicano: Primer gobernador afroamericano del estado. Wisconsin: David Crowley, demócrata: Primer gobernador afroamericano en la historia de la entidad.

David Crowley, demócrata: Primer gobernador afroamericano en la historia de la entidad. Pensilvania: Josh Shapiro, demócrata reelecto.

Josh Shapiro, demócrata reelecto. Illinois: J.B. Pritzker, demócrata reelecto para un tercer mandato.

J.B. Pritzker, demócrata reelecto para un tercer mandato. Nevada: Aaron Ford, demócrata.

Aaron Ford, demócrata. Michigan: Jocelyn Benson, demócrata.

Jocelyn Benson, demócrata. Colorado: Phil Weiser, demócrata.

Phil Weiser, demócrata. Wyoming: Eric Barlow, republicano.

Eric Barlow, republicano. Alabama: Thomas Tubervillem, republicano.

#ElPoderDelVoto | Las elecciones intermedias, un referendo para Trump



La contienda en Estados Unidos podría modificar el control del Congreso y limitar la agenda de Donald Trump. @Armandoreporta señala que el voto también refleja el descontento con su presidencia y que una… pic.twitter.com/nnTlWr0gZb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

¿Qué lugares faltan por obtener resultados oficiales y finales?

Decenas de distritos en estados del oeste como California, Arizona, Oregón y Washington siguen contando las papeletas recibidas por correo por lo reñidas que están algunas candidaturas.

En varios estados la legislación permite recibir votos del extranjero, del personal militar y votos provisionales días después de la jornada.