México tiene la mayor biodiversidad de alacranes, pues cuenta con 289 de las mil 500 especies registradas, por lo menos, 14 de esas son un doloroso peligro para el país. También es el número uno en picaduras en el mundo, de acuerdo con una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alacranes en México: 14 especies peligrosas que debes conocer

Los alacranes son animales muy antiguos, se habla de que existen en nuestro planeta desde hace unos 400 millones de años. Es durante ese tiempo han desarrollado mecanismos para defenderse de sus agresores y para capturar las presas de las que se alimentan, así lo indica el libro "El alacrán y su piquete", de Lourival Domingos Possani.

Los alacranes son animales muy antiguos, se habla de que existen en nuestro planeta desde hace unos 400 millones de años|UNAM

¿Cómo saber si un alacrán es venenoso?

Usualmente, el alacrán peligroso es de color amarillo claro o color paja, también conocido como alacrán güero. Tiene manchas oscuras en el dorso que le dan un aspecto rayado.

Los alacranes negros, como los que habitan el Pedregal de San Ángel, en la CDMX, no son peligrosos para los humanos. El alacrán de Nayarit, que es de color oscuro medio rojizo, porque es el que tiene la ponzoña más potente de todos los alacranes de México; se llama Centruroides noxius.

México tiene la mayor biodiversidad de alacranes, pues cuenta con 289 de las mil 500 especies|Libro “El alacrán y su piquete”

La investigadora, Laura Valdez, académica de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, señala que los alacranes que son tóxicos, son los que tienen el aguijón en forma de media luna, las tenazas delgadas, un color uniforme y el segmento de su cola es ovalado. Mientras que los no lo son presentan una cola más derecha, sus segmentos son cuadrados, sus tenazas son gordas y tienen rayas de diferentes tonalidades y doble aguijón.

Los alacranes esbeltos con pinzas largas y delgadas (con extremidades frágiles y aparentemente débiles), son potencialmente peligrosos. Los que tienen las pinzas gruesas y fuertes no contienen ponzoña dañina para los humanos.

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Su nivel de toxicidad no depende del color o tamaño, y esto queda claro al conocer que el Centrudoides noxius (endémico de Nayarit) es el más letal y su tamaño es inferior al del Hadrurus aztecus, que mide 18 centímetros y no es tóxico.

Estos datos son solamente indicativos de algunas características externas importantes que pueden ayudar a diferenciar un alacrán peligroso de uno que no lo es para los humanos.

Alacranes que no son venenosos

No todos los alacranes son peligrosos para los humanos; en realidad solo una de sus familias puede llegar a causarnos problemas. En México hay ocho especies que son peligrosas. Habitan en la vertiente del Océano Pacífico.

Entre los estados más afectados están Jalisco, Morelos, Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Durango, Oaxaca y el Estado de México. En los estados colindantes con el Golfo de México, los alacranes no son peligrosos para los humanos.

