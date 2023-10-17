¡Qué no te engañen! Así puedes saber si tu maquillaje es de buena calidad

El maquillaje es un elemento esencial en la vida de millones de personas en México y todo el mundo, por lo que comprar los productos adecuados es muy importante, ya que podríamos dañar nuestra piel, pero ¿Cómo saber si estos artículos son de buena calidad?

De acuerdo con una página especializada en estadística, tan solo en 2021 la producción de maquillaje, perfumes y artículos de tocador en México registró un valor de 47.340 millones de pesos.

¿Cómo saber si mi maquillaje es de buena calidad?

Al ser una parte importante de nuestra rutina diaria, es muy importante que se elija un maquillaje adecuado, ya que podría traernos sensibilidad o alguna infección en la piel o en alguna parte de nuestro rostro, pero ¿Cómo elegir productos de buena calidad? Te contamos.

Escanea los códigos, estos pueden ayudarte a saber si el maquillaje es original o no.

es original o no. Revisa el número de lote para identificar el país en el que fue hecho, la duración y si es original o no.

¡Cuidado! Si el precio es muy bajo, probablemente sea la copia de una copia.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que se encarga de examinar los distintos productos de maquillaje que existen, pues verifican que los artículos incluyan los ingredientes, el lote, instrucciones de uso, así como los beneficios y su clasificación cosmética.

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Mercado negro de cosméticos en México genera 8 mil millones de pesos

De acuerdo con Ángel López, un distribuidor de productos de belleza, el problema que radica en México es que se están haciendo copia de los mismos productos, por lo que es muy importante ser muy cuidadosos al momento de comprar maquillaje.

"Un producto que es de línea que se conoce aquí como, original tiene un costo supongamos de 400 pesos y luego la copia o como le llaman clon tiene un costo de 150 a 200 pesos", explicó el distribuidor de maquillaje.

El mercado negro de cosméticos nuestro país genera ganancias de al menos ocho 8 mil millones de pesos al año (mdp).