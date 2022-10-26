Visa americana para niños: ¿Cómo tramitarla para ciudadanos mexicanos?

Uno de los trámites más engorrosos para los ciudadanos mexicanos que quieren viajar a Estados Unidos es el de la visa americana, permiso individual que otorga el gobierno estadounidense para personas de distintas nacionalidades que quieren visitar el país y que es obligatoria para todas las edades; sin embargo, la visa para niños cuenta con algunas diferencias respecto a la de adultos.

De acuerdo con el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, las personas menores de 14 años no tienen la obligación de asistir a la entrevista presencial que solicitan para la mayoría de los solicitantes, por lo que a continuación te describimos cuáles son los requisitos y pasos a seguir para tramitar la visa americana de turismo (B-2) para niños.

El trámite de niños para la visa de EU no suele necesitar entrevista|Pixabay

Requisitos de la visa americana para niños desde México

Es importante señalar que todo menor de edad deberá realizar el proceso acompañado de un padre o tutor legal, el cual se inicia desde el portal de la Embajada de Turismo y que es igual al de un mayor de edad, expresados en los siguientes señalamientos:



Que el niño sea nacido en México y con pasaporte vigente. Con padres mexicanos. Completar el formulario D-160, disponible en https://ceac.state.gov/genniv/ Pagar la tarifa de la visa americana, correspondiente a 160 dólares. A partir de 14 años, se agendará una entrevista . Menores de 14 años difícilmente son requeridos de manera presencial.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard confirmó que el gobierno de #EU dará 25 mil visas de trabajo a centroamericanos y el resto podría otorgarse para mexicanos que busquen una oportunidad y que tengan un contacto en el país pic.twitter.com/oCEEkFrB2J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

Costo de la visa americana:

El precio, tanto para niños como para mayores de edad asciende a los 160 dólares.

Este proceso es para solicitar la visa de no inmigrante, correspondiente a Turismo y Visita, la más común para la mayoría de los mexicanos que quieren desplazarse a Estados Unidos, donde se tiene que demostrar al agente consular estadounidense los motivos de la visita temporal y probar lazos que te obliguen a regresar a México.

El desarrollo de la solicitud debe ser completamente acompañado por el tutor, quien será el encargado de entregar los documentos solicitados y corroborar la información del menor de edad, además de argumentar los motivos de la visita y detalles específicos de fechas e intenciones.

