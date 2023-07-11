¿Quién es Rutilio Escandón, actual gobernador de Chiapas?

En 2018, las encuestas para elegir al gobernador de Chiapas favorecieron a Rutilio Cruz Escandón Cadenas, quien logró convencer a los chiapanecos con sus propuestas y su amplio historial político, fue senador de la República en la LVIII y LIX legislatura del Congreso de la Unión, también formó parte de la comisión de los derechos humanos, en donde conoció las preocupaciones las personas.

Oriundo de Chiapas, estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, al poco tiempo emigró a la Ciudad de México para estudiar una maestría y doctorado hasta que se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1997, se desempeñó como secretario general en Chiapas, y consejero, además de representante ante el instituto electoral.

¿Cuándo deja Rutilio Escandón el cargo de gobernador de Chiapas?

Rutilio Escandón Cadenas se convirtió en gobernador de Chiapas en 2018 tras conformar la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, en aquel momento logró imponerse con una tendencia del 44.2 por ciento en las casillas electorales; tras casi seis años al frente del estado su mandato terminará el 7 de diciembre del 2024.

¿Cuánto dura en el cargo el gobernador de Chiapas?

La Constitución Política del Estado establece que el gobernador de Chiapas tendrá una duración de seis años en el cargo; sin embargo, no se puede reelegir bajo ninguna circunstancia, incluso si la persona al frente está en carácter de interino, provisional o sustituto.

La Constitución también establece que, en caso de buscar renunciar al cargo sólo se hará válida dicha solicitud si es bajo una causa grave que será calificada por el Congreso Estatal, una vez aprobada el dirigente a cargo del Estado será el Secretario de Gobierno; el artículo 116, fracción I establece que:

“Los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar el cargo”.

Desde el ‘Centro de Convenciones El Carmen’ en San Cristóbal de Las Casas, llevamos a cabo las #MesasDeSeguridad junto con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para fortalecer la seguridad, la paz y bienestar de las familias chiapanecas. pic.twitter.com/43QFvXh7Gz — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) July 11, 2023

¿Dónde vive el gobernador de Chiapas?

La tradición indica que el gobernador de Chiapas vive en la Casa de Gobierno; sin embargo, Rutilio Escandón prometió que no viviría ahí porque representa un gasto fuerte para los ciudadanos, además donó algunos bienes que son propiedad del estado para que las personas puedan verlos; actualmente, el mandatario chiapaneco vive la casa que tenía antes de llegar al poder, y se desconoce si el próximo en turno hará lo mismo o volverá a la Casa de Gobierno.