Así se vio desde el espacio el colosal huracán “Otis” en su ruta hacia Acapulco

En las primeras horas del miércoles 25 de noviembre tocó tierra el huracán “Otis”, considerado uno de los más potentes de los últimos años en las costas mexicanas al alcanzar la categoría 5 horas antes de su llegada, por esto las imágenes satelitales captaron cómo se veía desde el espacio.

El impacto de “Otis” en Guerrero dejó sin comunicación y sin energía eléctrica a miles de personas, mismas que se encuentran en los refugios establecidos por el gobierno en espera de conocer todos los estragos que dejó el huracán.

Así se ve el huracán “Otis” desde el espacio

A través de un video de 13 segundos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió el paso del huracán “Otis” por las costas de Guerrero, en este se observa la intensidad con la que se mueve y da razón a los vientos de 260 km/h que alcanzó en el pacifico mexicano.

⚠️#Otis se ha intensificado a #huracán categoría 5 ⚠️🌀



Permanece sobre aguas del Océano Pacífico 🌊, acercándose al estado de Guerrero:



📍A 90 km al sur-sureste de Acapulco.

🌬️Vientos máximos sostenidos de 260 km/h

🌀Desplazamiento al nor-noroeste a 15 km/h



EXTREMA… pic.twitter.com/bPignPdetz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 25, 2023

¿Dónde se encuentra el huracán "Otis" hoy en vivo?

Tras convertirse en categoría 5 durante la noche del miércoles, ahora pasó a ser tormenta tropical, por lo que se mantiene en regiones de Guerrero y Oaxaca, tras pasar por el sur-sureste de Ciudad Altamirano. Para seguir la trayectoria de "Otis" en vivo es importante mantenerse alerta a lo que publique el Servicio Meteorológico Nacional en sus redes sociales.

Actualmente, Chilpancingo servirá como "puente aéreo" para llevar ayuda humanitaria a las personas afectadas; en el lugar estarán aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

¿Con qué fuerza golpeó el huracán “Otis” a Acapulco?

La brutalidad con la que golpeó “Otis” dejó a los guerrerenses sin posibilidad de comunicarse, por esto distintos estados de México, incluidos la CDMX ya trabajan en el envío de personal para ayudar ante la catástrofe que significó el huracán.

Estiman que alrededor de las 12:00 de la mañana, el huracán "Otis" pegó con vientos que estaban por encima de los 270 km/h y ráfagas que superaron los 330 km/h. A esto se sumaron lluvias torrenciales y el corte de energía eléctrica, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se desplegó en distintos puntos para devolver la comunicación.