Últimas noticias de hoy: “Otis” deja daños en Acapulco, Guerrero

El huracán “Otis” impactó el puerto de Acapulco, Guerrero, la madrugada de este miércoles 25 de octubre de 2023 como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo.

Además, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación extendieron el paro de labores, después de que el Senado aprobara la eliminación de 13 fideicomisos. Mientras que en San Cristóbal de las Casas. Chiapas ocurrió una balacera la noche de ayer.

VIDEOS: “Otis” deja incomunicado a Acapulco, reportan daños y severas inundaciones

El huracán “Otis” impactó Acapulco durante la madrugada de hoy, con lo cual dejó varias inundaciones. Hasta este momento, hay problemas en la comunicación en dicha zona de Guerrero, así como cortes de energía eléctrica, así como el cierre de la autopista Cuernavaca-Acapulco, la cual fue reabierta por la tarde. En esta nota puedes consultar la lista de refugios temporales. Además, ya están habilitados centros de acopio para ayudar a damnificados.

¡Sigue el paro nacional! Trabajadores del Poder Judicial extienden reclamos por los fideicomisos

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció que extenderá el paro nacional de sus agremiados, en protesta por la aprobación en el Senado de la República de 13 fideicomisos que benefician a dichos colaboradores. El cese de labores durará hasta el próximo 19 de octubre.

Balacera en mercado de San Cristóbal de las Casas aterroriza a pobladores

Una balacera ocurrió la noche de ayer martes 24 de octubre de 2023 en el mercado del norte en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o fallecidos.



Tras el paso del huracán “Otis”, se registra sismo magnitud 4.4 en Zihuatanejo, Guerrero

Este miércoles 25 de octubre de 2023, ocurrió un sismo con epicentro ubicado a 28 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, tras el paso del huracán “Otis”. El movimiento sucedió a las 11:06 horas con 16 segundos de este día.

