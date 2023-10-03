¿Cómo se ve una picadura de chinche y qué hacer para tratarla?

Una chinche es un pequeño insecto "chupasangre" de color marrón rojizo y sin alas. La picadura de chinche normalmente desaparece en una o dos semanas sin tratamiento médico.

Respecto de los síntomas causados por las picaduras de chinches es necesario señalar que son muy similares a los síntomas de otras picaduras de insectos y sarpullidos.

¿Cuál es la apariencia de una picadura de chinche?

Por lo general la picadura de chinche tiene ciertas características, en Fuerza Informativa Azteca te contamos cuáles son sus principales características.



Son manchas inflamadas: Por lo general su centro es más oscuro

Son pruriginosas: Que causa comezón y forma costras

Salen en una línea irregular o en racimo

Se ubican en la cara, cuello, brazos y/o manos.

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Cabe señalar que algunas personas, aunque muy pocas, son las que no tienen reacción a las picaduras de chinches, mientras que otros casos, las personas presentan una reacción alérgica que les puede producir además de picazón intenso, algunas ampollas e incluso urticaria.

¿Qué hacer si me pica una chinche?

Por lo regular, una picadura de chinche no necesita de algún tratamiento médico ya que suelen desaparecer por sí solas en un máximo de un par de semanas. Sin embargo, si quieres combatir los síntomas provocados por las picaduras de una chinche podrías utilizar lo siguiente:

Utiliza alguna crema cutánea que contenga hidrocortisona

Podrías tomar un antihistamínico oral.

Respecto al tratamiento en tu casa, es importante combatir la infestación de chinches aunque no será fácil porque estas se esconden en lugares de difícil acceso, además de que pueden vivir durante meses sin alimentarse. Una chinche tiene aproximadamente el tamaño de una semilla de manzana, estas se esconden entre las grietas y dobleces de las camas, cabeceras, estructuras de las camas y salen de noche para alimentarse de los seres humanos.

¿Qué enfermedades transmiten las chinches?

Una chinche no es conocida por propagar enfermedades sin embargo la picadura de chinche puede provocar reacciones alérgicas y hasta reacciones graves en la piel de algunas personas.

A manera de prevención y para evitar las picaduras de chinches, es recomendable que utilices pijamas que protejan la mayor parte de tu cuerpo ya que estas no se meten por debajo de la ropa. Debes revisar de manera constante la ropa de cama, colchones, costuras del colchón, además de los muebles tapizados que tengas en tu hogar.