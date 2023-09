Esta es la reacción que puede tener tu cuerpo a la picadura de chinche o pulga

Las pulgas, ácaros y las chinches son diferentes tipos de insectos pequeños (también son parásitos), lo que significa que se alimentan de la sangre, la piel o ambos de animales y seres humanos. Estos son más comunes en el clima cálido y una mordedura en la piel tiene sus consecuencias.

¿Qué le sucede al cuerpo si te pica una pulga o chinche?

Los insectos que pican a los humanos pueden causar una variedad de síntomas, como protuberancias, enrojecimiento, dolor y picazón. Los niños que pasan mucho tiempo al aire libre son más propensos a las picaduras.

Las pulgas y las chinches son insectos que a menudo pican a los humanos y pueden traer complicaciones, también para las mascotas; estas son las reacciones. | Reuters

Las picaduras de pulgas también pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. Los síntomas pueden variar desde una pequeña picazón hasta dificultad para respirar.

Las pulgas, los ácaros y las chinches son insectos que a menudo pican a los humanos. El contacto cercano con insectos al aire libre puede provocar picaduras.

Las picaduras de pulgas también pueden causar complicaciones en las mascotas, como reacciones alérgicas y anemia. Por eso es importante llevar a las mascotas a un veterinario si tienen pulgas.

¿Qué hacer en caso de tener chinches? Así se pueden eliminar

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla en inglés) da 10 consejos útiles para eliminar las chinches



1- Asegúrese que realmente sean chinches y no pulgas, garrapatas o algún otro insecto.

2- ¡No entre en pánico!

3- Piense muy bien en las opciones para tratar las chinches - no recurra inmediatamente a los productos en spray.

4- Reduzca la cantidad de escondites. Mantenga la casa ordenada.

5- Lave y seque en la secadora regularmente las sábanas, frazadas, colchas y cualquier ropa de cama que esté en contacto con el piso.

6- No confíe en el sistema de congelamiento que puede realizar usted mismo, como método seguro para controlar la chinche.

7- Use calor para matar las chinches, pero tenga mucho cuidado. Incrementar la temperatura interior con el termostato o con los calefactores no funciona. Se requiere un equipo especial y temperaturas muy altas para lograr un tratamiento con calor exitoso. El uso de bolsas plásticas negras expuestas al sol pueden funcionar para eliminar las chinches que se encuentran dentro de equipajes/maletas o en pequeños artículos.

8-No le transmita las chinches a los demás. Las chinches son alegres polizones. Si usted desecha un colchón o un mueble que tiene chinches, usted, de alguna forma, debe destruirlo para que nadie lo pueda usar y contraer las chinches.

9- Reduzca la cantidad de chinches para reducir las picaduras. El uso de la aspiradora puede eliminar algunas de las chinches.

10-Acuda a los profesionales, de ser necesario.