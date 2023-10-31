Tormenta “Pilar” se acerca y Tabasco en alerta amarilla; así el clima este 31 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy martes 31 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio por la llegada de la tormenta "Pilar" y del frente frío número 8, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este martes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias en este 31 de octubre?

¡Alerta! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya toma medidas para la llegada de la tormenta tropical "Pilar" y para este martes 31 de octubre pronostican lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, por esto activaron la alerta amarilla en Tabasco ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Campeche.

: Campeche. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

: Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Michoacán y Guerrero.

: Michoacán y Guerrero. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México y Tlaxcala.

☔️ #AvisoPrecautorio II



DEBIDO AL RECORRIDO DEL SISTEMA FRONTAL NÚM. 8 SOBRE EL SUR DEL GOLFO DE MÉXICO, Y A LA INFLUENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL “PILAR” AL SUR DE LAS COSTAS DE CHIAPAS Y GUATEMA.



Tome precauciones. pic.twitter.com/FmFSicBUMm — Protección Civil Tab (@ProcivilTabasco) October 30, 2023

Estados con máximas temperaturas este 31 de octubre

Pese a la presencia de fuertes lluvias y de la tormenta "Pilar"

el pronóstico de clima en México para hoy 31 de octubre indica que en algunos estados habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 31 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado, aunque por la tarde las descargas eléctricas y lluvias se harán presentes. Los vientos serán de 10 a 25 km/h con rachas que superarán los 60 km/h.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C.

¿Chiapas se verá afectado por la llegada de la tormenta tropical "Pilar"?

El clima en Chiapas no será optimo, pues se esperan fuertes lluvias que ocasionarán encharcamientos, deslaves, inundaciones e incremento en algunos ríos y arroyos; por la tarde entrará un “Norte” con tendrá rachas de 110 a 130 km/h en el Istmo de Tehuantepec, así como oleaje de 4 a 6 metros de altura.