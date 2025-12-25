México vivirá una Navidad bajo tormentas: el clima traerá lluvias, frío y fuertes vientos

Para esta Navidad, el pronóstico del clima en México, advierte tormentas, oleaje elevado y posible caída de nieve o aguanieve en áreas altas, por lo que autoridades recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos.

Durante esta noche y la madrugada del jueves, México enfrentará condiciones inestables por la presencia de un canal de baja presión y un nuevo frente frío, lo que provocará lluvias muy fuertes en el sureste, vientos intensos en diversas regiones y ambiente frío en zonas del centro y norte del país.

¿Dónde va a llover esta Navidad?

Se esperan lluvias de diferentes intensidades en varias zonas del país, especialmente en áreas cercanas al litoral, regiones montañosas y parte del centro y sureste.

También se esperan chubascos aislados en puntos del noroeste y regiones interiores, acompañados de rachas de viento y ambiente fresco a frío.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

: Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

: Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B. C.

🎄Te informamos sobre las condiciones previstas en #México para esta Noche Buena y las primeras horas de la Navidad. pic.twitter.com/yUMDr6ivm0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 25, 2025

¿Cuál será la temperatura en México?

En el transcurso de la Navidad, el clima será fresco en gran parte del territorio, mientras que el ingreso de aire frío reforzará la sensación térmica en regiones afectadas por el frente frío.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Este jueves se prevé ambiente #Frío a muy frío con posibles #Heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Ve en el gráfico, las #Temperaturas mínimas pronosticadas para este 25 de diciembre, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/yNbIV8a9ly — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 25, 2025

Clima en la CDMX y Edomex

El Valle de México amanecerá con cielo medio nublado y un ambiente que irá de frío a fresco, mientras que en las zonas más altas se prevén condiciones muy frías acompañadas de niebla.

🎄Te informamos sobre las #Temperaturas previstas en #México para esta Noche Buena y las primeras horas de la Navidad. pic.twitter.com/raiOsU4cDv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 24, 2025

Por la tarde, el clima cambiará a templado, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la capital, el termómetro oscilará entre 9 y 11 grados al amanecer y alcanzará de 21 a 23 grados por la tarde; en Toluca, se espera una mañana entre 3 y 5 grados y una máxima de 18 a 20 grados.