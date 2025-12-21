11 lesionados tras explosión en bazar navideño en Teoloyucan, Edomex

Una explosión se registró este sábado 20 de diciembre de 2025 en el Bazar Navideño 2025, en el municipio de Teoloyucan, Estado de México (Edomex).

El reporte del gobierno indica que los hechos ocurrieron en un puesto de comida, tras el cual hasta ahora se tiene un saldo de al menos 11 personas lesionadas.

¿Qué se sabe de las personas lesionadas tras explosión en Teoloyucan?

De los 11 lesionados, cuatro fueron tratados en el DIF Central, mientras que los demás fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el estado de salud se mantiene reservado.

¿Dónde está el Bazar Navideño 2025 en Teoloyucan?

El Bazar Navideño 2025 de Teoloyucan se instaló en el Jardín Municipal “Bicentenario”, ubicado en Avenida Hidalgo Manzana 004, Tlatilco.

Suspenden puestos de comida que usen tanques de gas en Teoloyucan

Las autoridades indicaron en un comunicado que se brinda la atención y seguimiento a la salud de las personas lesionadas, sin embargo, se desconoce si entre ellas hay menores de edad.

Tras la explosión, el gobierno informó que como medida preventiva a partir de hoy quedó suspendida la autorización de puestos de comida que utilicen tanques de gas o material inflamable en el jardín municipal, hasta nuevo aviso.